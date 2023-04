Cyclisme - Tour de France : Ce signe qui en dit long sur la motivation d’Alaphilippe

Alexandre Higounet

Alors qu’il est acté que Julian Alalphilippe va jouer très gros à l’occasion du prochain Tour de France, notamment pour son statut et son avenir chez Soudal-Quickstep, un élément, a priori anodin, relevé lors de Liège-Bastogne-Liège, laisse supposer que le champion français est bel et bien déterminé à performer sur le Tour et qu’il est loin d’avoir lâché dans la tête. Analyse.

Il y a quelques jours, à l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net , Cyrille Guimard avait émis quelques doutes quant à l’envie d’en découdre de Julian Alaphilippe, dont il craignait qu’il ait été trop marqué par l’enchaînement de chutes et de malchances depuis plus d’une saison : « Julian Alaphilippe est un bon galérien. Depuis un peu plus d'un an il a un programme de course et d'entraînement qui n'est pas des plus rationnel. Chaque chute fait qu'à chaque fois vous êtes arrêté 15 jours / 3 semaines... Si l'on fait le bilan de ses charges de travail depuis le début de l'année dernière, il n'a eu des charges de travail véritablement rationnelles que sur des très petites périodes. Ce qu'il fait qu'il n'a pas le temps nécessaire pour revenir à son meilleur niveau. C'est la raison pour laquelle il n'arrive pas à retrouver la cadence et le rythme depuis le début de saison, d'autant qu'il n'est pas spécialement épargné. Et la succession de ses problèmes a une conséquence énorme sur son mental, sur sa joie de vivre... Il a toujours été un coureur qui décidait de l'orientation de la course, qui avait un impact, lui et son équipe. Au sein d'un groupe, c'est un leader, un leader qui emmène avec lui. Et tout ça a disparu, quand on perd ces qualités, on n'est plus le meneur de l'équipe. On a l'impression qu'il a perdu l'envie, le désir, la joie. Est-ce-que Julian, aujourd'hui, a encore du plaisir à faire du vélo après toutes ses galères ? Ce n'est pas le sentiment qu'on a ».

Des résultats qui créent le doute

Les craintes de Cyrille Guimard pouvaient s’appuyer sur certains faits concrets, à savoir que même lorsqu’il a pu évoluer sans pépin cette saison, le champion français est apparu en très bonne condition, mais légèrement en-dessous de pouvoir jouer la gagne comme lors de ses grandes années. A Milan San Remo par exemple, il était présent dans le Poggio, mais en second rideau derrière les ténors, terminant 11ème. Aussi, alors qu’il va miser très gros sur le Tour de France, vers lequel son regard est déjà tourné de son propre aveu, Julian Alaphilippe a-t-il un peu replié les ailes ?

Alaphilippe est bien déterminé en vue du Tour

Un élément, qui pourrait apparaître comme un détail, laisse clairement entendre que ce n’est pas le cas et que le Français va aborder le Tour avec le couteau entre les dents : lors de Liège-Bastogne-Liège, alors qu’il avait accompli un gros effort pendant de longs kilomètres pour mener le groupe des ténors à très gros rythme au service de Remco Evenepoel, le champion tricolore a perdu le contact à plus de 50 kilomètres de l’arrivée. Alors qu’il faisait froid et que la pluie s’abattait sur la course, Alaphilippe aurait pu abandonner tranquillement, ayant rempli sa mission. Mais il est allé au bout, terminant 86ème à 15minutes, et ce afin de faire des kilomètres après des efforts à haute intensité. Le signe n’est pas anodin : Alaphilippe ne va rien lâcher et il a déjà l’esprit à la préparation du Tour.