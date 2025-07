Alaphilippe, la douleur qu'il ne pourra jamais oublier !

Absent l'an dernier, Julian Alaphilippe sera cette fois bel et bien au départ du Tour de France 2025. Visant notamment une victoire d'étape, le Français s'est déjà imposé à 6 reprises sur la Grande Boucle. Ça avait notamment été le cas en 2019 avec un succès de prestige lors d'un contre-la-montre à Pau. Une victoire que n'oubliera jamais Alaphilippe et ce malgré la douleur connue pendant l'effort.

« Tu vas tellement loin dans la douleur »

Pour Eurosport, Julian Alaphilippe est revenu sur cette victoire à Pau en 2019. Un succès à la fois douloureux mais qui a marqué le Français : « Là où je pense que je me suis vraiment surpassé et surpris, c’est sur ce chrono à Pau. Le parcours (27,2 kilomètres, sur un terrain vallonné) me correspondait très bien. Je savais que j’avais les meilleures jambes que j’avais jamais eues. Et tu es transcendé par le Maillot Jaune. Le monde entier s’attend à ce que tu perdes le maillot et tu veux montrer le contraire. Mais je ne pensais quand même pas gagner un chrono avec le maillot jaune sur les épaules ! Tu vas tellement loin dans la douleur. C’était spécial. Je n’ai jamais oublié ce jour-là. Et pour la petite histoire, c’était le jour des 100 ans du Maillot Jaune, donc c’était chouette ».