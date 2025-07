Julian Alaphilippe, c'est officiel !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent lors du précédent Tour de France afin de préparer les Jeux Olympiques de Paris, Julian Alaphilippe sera cette fois-ci bien présent sur la Grande Boucle. En effet, l'équipe Tudor, qui fait partie des trois invitées sur le Tour, a dévoilé le nom des huit coureurs retenus pour cette édition et le double champion du monde en fait bien partie.

Bernard Hinault inquiet pour les Français cet été

Mais que peut espérer Julian Alaphilippe sur les routes du Tour de France ? Pas grand chose à en croire Bernard Hinault, toujours le dernier vainqueur français en date. « C'est un constat terrible à faire, mais il est inévitable : il n'y a plus de grands champions en France capables de gagner le Tour. On n'a plus la grosse moto, celle à 1 000 cm3 qui peut faire la différence, on n'a que des 750 cm3. Ils font sans doute ce qu'il faut pour y arriver, mais ils n'ont pas les résultats et surtout aucune chance de gagner le Tour », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'ajouter que les Français n'ont rien à espérer sur le Tour de France face à Pogacar, Vingegaard ou Evenepoel. « Rien évidemment. Mais qui les oblige alors à s'entêter à faire le Tour de France ? Il y a d'autres belles courses à gagner, Julian Alaphilippe aurait dû servir d'exemple à pas mal de Français. S'il a un tel palmarès (notamment double champion du monde en 2020 et 2021), c'est parce qu'il ne s'est jamais focalisé uniquement sur le Tour. On a des puncheurs très performants, capables de gagner des classiques, comme Liège-Bastogne-Liège ou le Tour de Lombardie et l'Amstel. Pourquoi alors les brider en les contraignant à viser un top 10 du Tour que tout le monde aura oublié aussitôt ? », se demande Bernard Hinault.