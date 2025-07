Alaphilippe, la terrible annonce…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A compter du 5 juillet et pendant trois semaines, les meilleurs coureurs de la planète sillonneront les routes de l’hexagone pour la 112ème édition du Tour de France. Avec Tudor Pro Cycling Team, Julian Alaphilippe se joindra à la fête qui tournera vite à une énième désillusion pour le cyclisme français d’après Bernard Hinault qui a soumis une proposition lourde de conséquences. Explications.

Ce samedi 5 juillet, le Tour de France reprendra ses droits. En cette 112ème édition, 40 ans après le dernier sacre d’un Français dans la Grande Boucle, Julian Alaphilippe s’élancera de Lille afin d’éventuellement mettre un terme à cette longue disette depuis la victoire de Bernard Hinault au Tour de France de 1985.

«Aucune chance de gagner le Tour» Le natif d’Yffiniac aux cinq sacres au Tour de France voit un piètre paysage dans le cyclisme français au niveau de la compétitivité avec les têtes d’affiches. « C'est un constat terrible à faire, mais il est inévitable : il n'y a plus de grands champions en France capables de gagner le Tour. On n'a plus la grosse moto, celle à 1 000 cm3 qui peut faire la différence, on n'a que des 750 cm3. Ils font sans doute ce qu'il faut pour y arriver, mais ils n'ont pas les résultats et surtout aucune chance de gagner le Tour ».