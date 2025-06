Marion Rousse : Le pari contre Alaphilippe ?

Plus que quelques jours avant le départ du Tour de France. Le 5 juillet prochain, la Grande Boucle s'élancera de Lille pour 3 semaines de compétition. Etant donné le tracé des premières étapes, Julian Alaphilippe fait partie des candidats au maillot jaune. Mais voilà que Marion Rousse a elle un autre avis sur qui pourrait prendre la tunique de leader de la Grande Boucle.

En décidant de ne pas s'aligner au départ du Championnat de France, Julian Alaphilippe veut garder ses forces pour le Tour de France . Le grand départ aura lieu le 5 juillet prochain de Lille et le compagnon de Marion Rousse est d'ailleurs très attendu lors des premiers jours de course. En effet, compte tenu du profil d 'Alaphilippe et du tracé des étapes, il est un prétendant au maillot jaune. « Est-ce l’ambition d’aller chercher le maillot jaune dans le Nord au début du Tour de France ou est-ce juste un doux rêve ? Les deux. C’est un rêve, évidemment. Mais c’est aussi une opportunité réelle. J’ai déjà connu cette émotion, je sais ce que ça représente. Et pour l’équipe, qui va vivre sa première participation, ce serait incroyable », avait d'ailleurs reconnu Alaphilippe à propos du maillot jaune du Tour de France .

« Ensuite, ce sera sans doute Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard »

Quid de la suite du Tour de France et de la bataille pour le maillot jaune ? « Ensuite, ce sera sans doute Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sur les quinze derniers jours, avec des Alpes très difficiles. C’est un parcours un peu atypique. Ces dernières années, on entrait dans la montagne dès le quatrième ou le cinquième jour. Là, on attend plus longtemps. Il y a peu de chances pour les sprinteurs en règle générale », a expliqué Marion Rousse qui s'attend comme beaucoup à une explication entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.