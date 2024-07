Tour de France : Pogacar-Vingegaard, le coup réservé par Evenepoel…

Alexandre Higounet

Alors qu’il s’est probablement rassuré à l’occasion de la première étape de montagne arrivant à Valloire mardi dernier, Remco Evenepoel a une stratégie précise pour surprendre le duo Pogacar-Vingegaard dans la lutte pour le maillot jaune. Mais pour cela, il doit encore apporter des gages de sa solidité selon Marc Madiot, le manager général de la Groupama-FDJ.

Au sortir de la première étape alpestre arrivant à Valloire, Remco Evenepoel s’est probablement rassuré, se confirmant qu’il était dans la course pour le maillot jaune, sa perte de poids intervenue avant le Tour lui permettant d’assurer en haute montagne. Pour le champion belge, le scénario idéal apparaît clair : il s’agit de limiter au maximum la casse en haute montagne, d’accompagner autant que possible le duo Pogacar-Vingegaard, pour ensuite faire la différence à l’occasion des deux contre-la-montre.

« J’attends de le voir dans une vraie étape de montagne avec des enchaînements de gros cols »

Interrogé sur le sujet Evenepoel à l’occasion d’un entretien à cyclismactu.net , Marc Madiot, le manager général de la Groupama-FDJ, livre un avis nuancé sur les possibilités réelles du champion belge : « Le Galibier ? Je ne pense pas que c’était un vrai test pour Evenepoel. Le vrai test, c'est combien il va prendre dans le chrono, car je pense qu'il peut le gagner. Et ensuite, moi j'attends de le voir sur une vraie étape de montagne avec des enchaînements de gros cols. Ce n'était pas encore le cas mardi, ce n'était que 2 cols de deuxième catégorie et un hors-catégorie avec de longues vallées et il n’y a eu de la baston que sur les 4-5 derniers kilomètres seulement. C'est conforme à ce qu'on pouvait s'attendre, j'ai envie de voir ! »

Il s’est rassuré dans le Galibier, mais…

L’analyse de Marc Madiot apparaît juste : si Evenepoel a pu emmagasiner de la confiance à l’occasion de l’étape du Galibier, se confirmant qu’il était en excellente condition et qu’il était en situation de bien passer la haute montagne, il est trop tôt pour avoir la certitude qu’il pourra suivre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard dans les rudes étapes de cols, qu’il sera notamment capable de digérer la multiplication des ascensions longues et difficiles, là où il a connu régulièrement des trous d’air. S’il y parvient à l’occasion du passage pyrénéen, alors Evenepoel s’invitera assurément dans la lutte pour le maillot jaune.