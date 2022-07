Cyclisme

Tour de France : Le duel entre Vingegaard et Pogacar est relancé sur la 16e étape

Publié le 19 juillet 2022 à 7h35 par Jules Kutos-Bertin

Après une journée de repos bien méritée, le Tour de France reprend la route entre Carcassonne et Foix. Une première étape pas si évidente dans les Pyrénées, notamment avec la grosse descente qui attend le peloton après le Mur de Péguère. Tadej Pogaçar l’a annoncé, il attaquera dès que possible sur cette dernière semaine.

Et si le Tour de France se jouait dès la 16ème étape ? Quelques jours après la prise de pouvoir de Jonas Vingegaard qui a récupéré le maillot jaune au détriment de Tadej Pogaçar, le peloton débarque dans les Pyrénées. Ce mardi, les coureurs parcourront sous une forte chaleur les 178,5km qui séparent Carcassonne de Foix. « L’entrée dans le massif pyrénéen pourrait sourire à des échappés… sous réserve de très bonnes dispositions montagnardes, bien entendu. Car pour espérer lever les bras à Foix, il faudra d’abord tenir le choc en montant au Port de Lers et ensuite faire la différence dans le Mur de Péguère. Des talents de descendeur ne seront pas trop pour plonger vers la préfecture de l’Ariège pendant une vingtaine de kilomètres », analyse Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.

Une descente difficile à négocier

Contrairement à l’étape plutôt tranquille de dimanche dernier, celle-ci devrait permettre à Tadej Pogaçar et Jonas Vingegaard d’en découdre. Après l’ascension du Port de Lers, col de première catégorie, le peloton enchaînera avec le Mur de Péguère. Mais au-delà de ces deux cols, c’est bien la descente qui suit qui pourrait décider du sort de cette Grande Boucle. Alors que le Tour se joue régulièrement en montagne, pourrait-il se décider sur une descente ? Tadej Pogaçar l’espère bien…

Pogaçar prêt à attaquer

Avant d’en découdre dans l’Ouest de la France, Tadej Pogaçar a clairement prévenu le maillot jaune Jonas Vingegaard. « Je dois saisir toutes les opportunités. Je dois essayer d'attaquer dans tous les cols. Aller le plus vite possible tous les jours, prendre du temps. Je vais tout donner, j'espère que je n'aurai aucun regret », a lancé le Slovène dans des propos relayés par Eurosport . Après avoir tenu le maillot jaune presque tout le Tour l’an dernier, Pogaçar revient dans la peau du chasseur, un costume qu’il avait merveilleusement bien porté en 2020 au moment de chiper la première place à Primoz Roglic lors de la 20ème étape. Mais devant lui, Jonas Vingegaard ne compte pas rééditer les erreurs de son coéquipier.

« Je ferai de mon mieux pour remporter le Tour de France », répond Vingegaard