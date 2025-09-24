Pauline Ferrand-Prévot : «Totalement différent», le gros changement qui fait toute la différence !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une année 2024 formidable, Pauline Ferrand-Prévot a mis les bouchées doubles pour 2025. La championne de 33 ans a triomphé sur le Tour de France féminin, et s’attaque désormais aux championnats du monde à Kigali (Rwanda). Avant le début de cette nouvelle épreuve, «PFP » a révélé qu’elle se sentait en pleine forme, contrairement à l’année précédente.

Pauline Ferrand-Prévot est d’attaque. Déterminée, la championne olympique et récente vainqueur du Tour de France féminin attaque les championnats du monde au Rwanda dans une forme resplendissante. Après avoir pris un peu de repos aux côtés de son compagnon, la championne française est prête à conquérir les pistes de Kigali.

« J'avais vraiment eu le besoin, mental et physique, de couper » « Après les Jeux, j'avais vraiment eu le besoin, mental et physique, de couper. L'année dernière, je m'étais lancé dans cette aventure de retourner sur la route donc je me devais d'être aux Championnats du monde pour juger mon niveau sur route et pour pouvoir faire un peu le bilan durant l'hiver. De voir dans quoi il fallait progresser », a-t-elle révélé dans l’émission Bistrot Vélo sur Eurosport.