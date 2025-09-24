Cyclisme - Mondial : Pogacar moins fort qu'Evenepoel ? Il répond !

Alexandre Higounet

Humilié par Remco Evenepoel lors de l'épreuve contre-la-montre des Mondiaux, le Belge l'ayant rattrapé à quelques encablures de l'arrivée, Tadej Pogacar pourrait-il être dominé par le champion belge lors de l'épreuve en ligne, qui se tient dimanche sur un parcours très exigeant ? Est-il moins fort ? Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France, a été interrogé sur le sujet dans les colonnes de L'Equipe.

Dimanche dernier, Tadej Pogacar a vécu une lourde défaite face à Remco Evenepoel lors des championnats du monde contre-la-montre. Au-delà de l'écart à l'arrivée, 2'37'' en faveur du Belge, c'est surtout le fait de voir Evenepoel revenir sur lui pour le dépasser dans les derniers kilomètres de la course qui a marqué. Une humiliation rare pour Pogacar, qui quoiqu'il en dise, a fatalement dû le marquer mentalement. Faut-il en déduire que le Slovène sera battable dimanche dans la course en ligne ? Sera-t-il de nouveau dominé par Evenepoel ?

« Pogacar ? Rappelez-vous au Dauphiné après le chrono ? » Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France, a été interrogé sur le sujet dans les colonnes de L'Equipe. Et pour lui, ce serait une lourde erreur de penser que Pogacar sera moins fort : « Comment j'analyse le contre-la-montre de dimanche dernier ? C'est normal, on est sur le moment, dans le sens où, pour Pogacar ou un autre, on se dit : ''Ah, punaise, il est super fort'', et dès qu'il y a un grain de sable : ''Ah, et si ?'' Rappelez-vous au Dauphiné, après le chrono. Et si ? Et puis, le lendemain... »