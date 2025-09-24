Cyclisme - Mondial : Pogacar moins fort qu'Evenepoel ? Il répond !

Humilié par Remco Evenepoel lors de l'épreuve contre-la-montre des Mondiaux, le Belge l'ayant rattrapé à quelques encablures de l'arrivée, Tadej Pogacar pourrait-il être dominé par le champion belge lors de l'épreuve en ligne, qui se tient dimanche sur un parcours très exigeant ? Est-il moins fort ? Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France, a été interrogé sur le sujet dans les colonnes de L'Equipe.
Dimanche dernier, Tadej Pogacar a vécu une lourde défaite face à Remco Evenepoel lors des championnats du monde contre-la-montre. Au-delà de l'écart à l'arrivée, 2'37'' en faveur du Belge, c'est surtout le fait de voir Evenepoel revenir sur lui pour le dépasser dans les derniers kilomètres de la course qui a marqué. Une humiliation rare pour Pogacar, qui quoiqu'il en dise, a fatalement dû le marquer mentalement. Faut-il en déduire que le Slovène sera battable dimanche dans la course en ligne ? Sera-t-il de nouveau dominé par Evenepoel ?
« Pogacar ? Rappelez-vous au Dauphiné après le chrono ? »
Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France, a été interrogé sur le sujet dans les colonnes de L'Equipe. Et pour lui, ce serait une lourde erreur de penser que Pogacar sera moins fort : « Comment j'analyse le contre-la-montre de dimanche dernier ? C'est normal, on est sur le moment, dans le sens où, pour Pogacar ou un autre, on se dit : ''Ah, punaise, il est super fort'', et dès qu'il y a un grain de sable : ''Ah, et si ?'' Rappelez-vous au Dauphiné, après le chrono. Et si ? Et puis, le lendemain... »
« Ce serait une fausse route de se focaliser sur Pogacar »
Pour Thomas Voeckler, il n'est donc pas question d'anticiper sur un niveau ou un autre de Pogacar pour la stratégie de course, le résultat du chrono ne change pas grand-chose : « Non. Je ne peux pas dire que ça ne m'a pas rassuré ou fait plaisir, parce que mon seul intérêt est celui de l'équipe de France. Si Pogacar est moins fort, c'est bon pour nous. Peut-être qu'il sera moins bien, mais il faut toujours prendre du recul. Peut-être aussi qu'il va écrabouiller tout le monde et on dira que tout s'est passé comme prévu. (...) Franchement, ce serait fausse route de se focaliser sur Pogacar. Pour l'équipe de France, mais aussi pour l'ensemble des adversaires. Parce que c'est du vélo et je vois trop de fois dans l'année où ça court pour la place de 2, alors qu'il n'a même pas encore attaqué ».