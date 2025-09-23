Cyclisme - Mondial : Pogacar-Eveneoel, la confiance a changé de camp

Alexandre Higounet

Après sa victoire écrasante sur Tadej Pogacar lors de l'épreuve contre-la-montre des championnats du monde, Remco Evenepoel a réalisé à quel point il pouvait être supérieur au Slovène dans le chrono. De quoi lui ouvrir de réelles perspectives lors de la course en ligne dimanche prochain. La confiance aurait-elle changé de camp ?

Dimanche dernier, en dominant outrageusement Tadej Pogacar, qu'il a littéralement concassé dans l'épreuve contre-la-montre des championnats du monde au Rwanda, au point de revenir sur lui à quelques encablures de l'arrivée, Remco Evenepoel s'est prouvé à lui-même qu'il pouvait mettre le champion slovène très loin dans un chrono. Mais il a également pu noter qu'il était cette semaine dans une condition physique optimale. De quoi lui laisser espérer qu'il sera en mesure de terrasser une deuxième fois Pogacar dans l'épreuve en ligne, qui se tiendra sur un parcours là aussi très exigeant ? La confiance - assurément - est revenue dans le camp du champion belge.

« Si le décalage horaire n'est pas la cause de la mauvaise performance de Pogacar... » A l'occasion d'un entretien accordé à Sporza.be, Kris Van der Mieren, le médecin de l'équipe national de Belgique, se montre en tout cas optimiste : « Pogacar, je ne connais pas précisément son état, mais peut-être que le décalage horaire est encore présent dans son organisme. Il pourrait disparaître d'ici une semaine et cela pourrait jouer en sa faveur. Mais si le décalage horaire n'était pas la cause de sa mauvaise performance dans le chrono, alors je pense qu'il aura du mal dimanche face à un super Remco Evenepoel. Celui qui n'est pas frais ou en bonne forme ici n'aura pas sa chance de concourir. Ce coureur sentira très vite l'étau se resserrer autour de son cou ».