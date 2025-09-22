Cyclisme - Tour de France : Un premier choc dès dimanche pour Pogacar...

Alexandre Higounet

En rattrapant Tadej Pogacar lors de l'épreuve contre-la-montre des Mondiaux au Rwanda, Remco Evenepoel a non seulement dominé le Slovène, mais il l'a trouvé des motifs d'espoir tangibles en vue du Tour de France en juillet prochain. A tel point que Tadej Pogacar va rapidement devoir répondre...

S'il est difficile de savoir ce que Tadej Pogacar était venu chercher en s'alignant au départ du Mondial contre-la-montre, si ce n'est éventuellement marquer le moral de Remco Evenepoel, dont il pressent peut-être qu'il deviendra à l'avenir son rival numéro un pour le Tour de France, le fait est que le Slovène a obtenu l'inverse, étant lui-même marqué par l'humiliation qu'il a subie face au champion olympique belge, qui l'a même rattrapé à quelques encablures de l'arrivée. S'il souhaitait marquer le coup en vue du Tour de France, Pogacar a surtout obtenu l'effet inverse...

« J'espère que Remco s'est préparé à 100% pour le chrono et qu'il ne sera prêt qu'à 99% pour dimanche prochain » Après la course, Pogacar a certes tenté de faire bonne figure, mais le fait est qu'il ne pouvait qu'accepter la nette supériorité d'Evenepoel contre-la-montre, déclarant dans des propos relayés par cyclismactu.net : « J'ai donné tout ce que j'avais. Bien sûr, je suis déçu, c'est incroyable comment Remco Evenepoel est fort dans cette discipline. Chapeau, vraiment, quelle course de sa part. J'ai vu que je suis hors du podium pour une seconde, ce qui est vraiment désagréable. Si j'avais su dans le dernier kilomètre que ça se jouerait à la seconde, peut-être que j'aurais eu un peu plus de motivation, mais je ne le savais pas. Aujourd'hui, je vais probablement regretter, mais demain c'est un autre jour. Je peux être heureux avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce n'était pas ma meilleure performance, mais dans les circonstances, avant le Canada, je ne pouvais pas finir mon bloc d'entraînement sur le vélo de contre-la-montre. Si on parle de condition pour le contre-la-montre, je n'aurais définitivement pas dû aller au Canada. Mais après avoir été malade avant le Canada, mon objectif n'était pas d'abandonner les mondiaux de contre-la-montre, mais d'abandonner quelques entraînements sur le vélo de contre-la-montre. J'étais peut-être malade, mais je savais que pour être à 100% pour la course en ligne, je devais aller au Canada. C'est difficile à avaler. Il est difficile à suivre, mais c'est Remco, il est très bon dans cette discipline. J'espère qu'il s'est préparé à 100% pour le chrono d'aujourd'hui et qu'il ne sera prêt qu'à 99% pour dimanche prochain ».