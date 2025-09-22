Marion Rousse, son problème avec les hommes !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Championne de France et désormais directrice du Tour de France féminin, Marion Rousse a démarré le cyclisme à l’âge de 6 ans. Souvent la seule fille sur la ligne de départ, elle s’entraînait et courait plus vite que les garçons, des performances qui ne dérangeaient pas ses adversaires, contrairement à leurs parents.

Auprès de La Tribune en 2024, Marion Rousse avait évoqué ses grands débuts dans le cyclisme. Fille d’un père qui a pratiqué le vélo pendant de plus de 20 ans, elle a commencé à s’entraîner à l’âge de six ans au vélodrome de Roubaix avec pour adversaires à ce moment-là principalement des garçons.

« Je m'entraînais avec les garçons et je courais plus vite qu'eux » « C'est vrai que je me sentais différente, mais ma passion n'a jamais été source de moquerie. Pendant les cours de sport, je m'entraînais avec les garçons et je courais plus vite qu'eux. Quant aux compétitions, j'étais la seule fille sur la ligne de départ et souvent la première arrivée ! », confiait Marion Rousse.