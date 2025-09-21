Elle a dit oui ! Mariage en vue, Marion Rousse est ravie !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La cycliste Pauline Ferrand-Prévot, victorieuse du Tour de France durant l’été, a annoncé ses fiançailles avec son compagnon, le coureur néerlandais Dylan Van Baarle, dans une publication Instagram à la veille du début des championnats du monde de cyclisme sur route. Son amie de longue date, Marion Rousse, s'est réjouie de cette nouvelle.

Médaillée d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024, avant de remporter la Grande Boucle cet été, Pauline Ferrand-Prévot est entrée dans le cœur des Français en l’espace de quelques mois. Il n’est donc pas surprenant que l’annonce de ses fiançailles samedi avec le coureur néerlandais Dylan Van Baarle, à travers une publication Instagram, ait suscité beaucoup d’intérêt. « Ma semaine de championnat du monde est déjà une réussite Nous dire OUI pour le reste de notre vie », a confié la grande amie de Marion Rousse avant le début des championnats du monde de cyclisme sur route ce dimanche.

Marion Rousse félicite Pauline Ferrand-Prévot Pauline Ferrand-Prévot a conclu son message par une touche d’humour : « Ps : je vous vois venir, la bague est bien à la main gauche, mais tellement contente que pas eu le temps d’inverser le mode selfie ». Au lendemain de l’annonce, la publication de la championne comptait 82.000 likes et de nombreux commentaires, dont celui, sans surprise, de Marion Rousse. « Félicitations », a écrit la compagne de Julian Alaphilippe, avec plusieurs émojis de cœurs.