Elle a dit oui ! Mariage en vue, Marion Rousse est ravie !

La cycliste Pauline Ferrand-Prévot, victorieuse du Tour de France durant l’été, a annoncé ses fiançailles avec son compagnon, le coureur néerlandais Dylan Van Baarle, dans une publication Instagram à la veille du début des championnats du monde de cyclisme sur route. Son amie de longue date, Marion Rousse, s'est réjouie de cette nouvelle.
Médaillée d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024, avant de remporter la Grande Boucle cet été, Pauline Ferrand-Prévot est entrée dans le cœur des Français en l’espace de quelques mois. Il n’est donc pas surprenant que l’annonce de ses fiançailles samedi avec le coureur néerlandais Dylan Van Baarle, à travers une publication Instagram, ait suscité beaucoup d’intérêt. « Ma semaine de championnat du monde est déjà une réussite Nous dire OUI pour le reste de notre vie », a confié la grande amie de Marion Rousse avant le début des championnats du monde de cyclisme sur route ce dimanche.
Marion Rousse félicite Pauline Ferrand-Prévot
Pauline Ferrand-Prévot a conclu son message par une touche d’humour : « Ps : je vous vois venir, la bague est bien à la main gauche, mais tellement contente que pas eu le temps d’inverser le mode selfie ». Au lendemain de l’annonce, la publication de la championne comptait 82.000 likes et de nombreux commentaires, dont celui, sans surprise, de Marion Rousse. « Félicitations », a écrit la compagne de Julian Alaphilippe, avec plusieurs émojis de cœurs.
Une belle amitié
Les deux femmes ont commencé leur carrière ensemble et se connaissent depuis une vingtaine d’années. « On s’est connues toutes petites dans les rangs de l’équipe de France. On ne s’est jamais perdues de vue, expliquait Marion Rousse dans une interview accordée à Diverto avant l’été. Le fait de se retrouver aujourd’hui dans des rôles différents, mais toujours dans le vélo, c’est super sympa ». Quelques semaines plus tard, la directrice du Tour de France femmes voyait sa grande amie triompher, un moment fort en émotion, comme elle l’expliquait au Télégramme : « Pendant l’événement, on s’est rendu compte que quelque chose se passait et là, j’ai craqué avec Pauline. Je l’apprécie énormément, je la connais depuis nos sept-huit ans, on a commencé le vélo ensemble et se retrouver là, toutes les deux à vivre ça. J’étais contente pour la femme, pour la sportive, pour la championne, pour le sport féminin. Je l’ai dit, il y aura un avant et un après ».