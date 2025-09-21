Pauline Ferrand-Prévot : La grosse inquiétude à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, Pauline Ferrand-Prévot vit un rêve éveillé. La nouvelle coqueluche du cyclisme français a annoncé une très belle nouvelle ce samedi en officialisant ses fiançailles avec son compagnon Dylan Van Baarle. Censée se déplacer au Rwanda pour le début des championnats du monde, la championne française a subi une petite frayeur ce dimanche.

Que de rebondissements dans la vie de Pauline Ferrand-Prévot. Depuis sa victoire lors du Tour de France féminin, la championne de 33 ans enchaîne les aventures. Après s’être accordé un temps de réflexion, la Française a décidé de prendre part aux championnats du monde. Mais avant cela, Pauline Ferrand-Prévot est rentré auprès de son compagnon en Belgique.

Des fiançailles... La médaillée d’Or aux JO de Paris 2024 a annoncé une très bonne nouvelle sur Instagram, révélant ses fiançailles avec son compagnon Dylan Van Baarle ( coureur chez Visma - Lease a Bike). « Ma semaine de championnat du monde est déjà un succès. Se dire OUI pour le reste de notre vie. Je t’aime Dylan Van Baarle », a ainsi écrit Pauline Ferrand-Prévot sur le réseau social, le tout accompagné d’une photo de sa bague.