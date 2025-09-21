Pauline Ferrand-Prévot : La grosse inquiétude à l’étranger !

Depuis plusieurs semaines, Pauline Ferrand-Prévot vit un rêve éveillé. La nouvelle coqueluche du cyclisme français a annoncé une très belle nouvelle ce samedi en officialisant ses fiançailles avec son compagnon Dylan Van Baarle. Censée se déplacer au Rwanda pour le début des championnats du monde, la championne française a subi une petite frayeur ce dimanche.
Que de rebondissements dans la vie de Pauline Ferrand-Prévot. Depuis sa victoire lors du Tour de France féminin, la championne de 33 ans enchaîne les aventures. Après s’être accordé un temps de réflexion, la Française a décidé de prendre part aux championnats du monde. Mais avant cela, Pauline Ferrand-Prévot est rentré auprès de son compagnon en Belgique.
Des fiançailles...
La médaillée d’Or aux JO de Paris 2024 a annoncé une très bonne nouvelle sur Instagram, révélant ses fiançailles avec son compagnon Dylan Van Baarle ( coureur chez Visma - Lease a Bike). « Ma semaine de championnat du monde est déjà un succès. Se dire OUI pour le reste de notre vie. Je t’aime Dylan Van Baarle », a ainsi écrit Pauline Ferrand-Prévot sur le réseau social, le tout accompagné d’une photo de sa bague.
...Et un décollage raté pour Pauline Ferrand-Prévot
Ce samedi soir, la Française devait se rendre à Kigali, capitale du Rwanda pour le début des championnats du monde. Cependant, comme le rapporte l’Equipe, l’avion devant emmener cette dernière en Afrique n’a pas décollé, la faute à une cyberattaque ayant touché l’aéroport de Bruxelles. Plusieurs membres de l’équipe de France ont également été retenus, et arriveront finalement ce dimanche soir au Rwanda.