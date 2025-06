Marion Rousse stoppe tout, elle s’explique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'elle fait partie du paysage médiatique du cyclisme français, Marion Rousse avait été contraint de mettre un stop à sa carrière professionnelle à seulement 24 ans. La compagne de Julian Alaphilippe s'explique sur les raisons qui l'ont contrainte à prendre cette décision et sur sa reconversion en tant que consultante.

Double championne de France en 2012, Marion Rousse a finalement mis un terme à sa carrière trois ans plus tard, à 24 ans seulement. Une décision difficile à prendre pour l'ancienne coureuse cycliste, qui a ensuire directement enchaîné sur une reconversion tant que consultante sur Eurosport. Interrogé par La Tribune en juin 2024, Marion Rousse s'est lâché à ce sujet et raconte tout sur cet arrêt brutal dans le sport de haut niveau.

« Je n'étais pas payée » « J'ai arrêté pour deux raisons. J'étais à l'époque dans l'une des meilleures équipes du monde, et pourtant je n'étais pas payée. Je m'entraînais le matin, et l'après-midi je bossais dans une mairie en banlieue parisienne, au service événementiel. Seules cinq filles étaient rémunérées. C'est comme si on mettait aujourd'hui cinq professionnels dans le peloton du Tour et que les autres étaient des amateurs. Cette injustice m'a beaucoup agacée, d'autant plus que j'avais déjà une longue carrière derrière moi. Puis, lorsque j'ai été double championne de France chez les élites en 2012, j'ai été invitée par Eurosport pour raconter mon parcours. Ils ont aimé mon franc-parler, ma spontanéité. Et c'est à ce moment que ma vie a basculé », confie Marion Rousse.