Cyclisme : Alaphilippe réserve-t-il une grande surprise ?

Après trois étapes du Tour de Suisse, suite à son raid du premier jour en compagnie de plusieurs grands coureurs français, dont Kevin Vauquelin et Romain Grégoire, Julian Alaphiliippe se retrouve dans une position idéale au classement général, avec un matelas confortable sur les grands leaders... De quoi lui laisser une petite idée en tête ?

A moins de trois semaines du départ du Tour de France, Julian Alaphilippe peaufine sa préparation à l’occasion du Tour de Suisse, non sans l’ambition d’aller chercher une belle victoire d’étape, comme le double champion du monde l’avait confié avant la première étape : « Après trois semaines de stage, j’ai envie de courir, le Tour de Suisse est une course importante pour l’équipe. C’est le dernier gros test avant le Tour de France, la dernière étape de préparation, mais c’est une course où j’ai envie de me sentir bien. J’ai beaucoup travaillé pour me rapprocher du top de ma condition, c’est donc une semaine importante. On a envie d’être offensif, de gagner quelque chose dans la semaine ».

Contexte idéal au général du fait de la première étape...

Julian Alaphilippe n’a pas tardé à mettre ses actes en conformité avec ses mots puisqu’il a été dans le bon coup de la première étape, disputée sur un parcours très accidenté et sous une pluie battante, entrainant une sélection terrible. Si le Français n’a pas levé les bras, terminant quatrième de l’étape remportée par Romain Grégoire, il a de quoi se montrer satisfait, comme il l’a confirmé après la course dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'était une journée à bloc, on se doutait un peu que ce serait une étape chaotique. C'est toujours mieux d'avoir un coup d'avance. Je n'avais pas forcément prévu d'aller devant, mais la course s'est lancé à fond dès la première longue montée, donc j'ai suivi un peu le mouvement. J'ai fait beaucoup d'efforts en espérant que le groupe derrière revienne avec du renfort, malheureusement j'étais un peu esseulé à l'avant. J'ai essayé de récupérer le plus possible, mais j'ai lâché beaucoup de cartouche dans les 40 premiers kilomètres et c'était un peu dur dans le final ensuite. Donc pas de regret. Je suis content de ma journée, même si j'aurais vraiment aimé pouvoir jouer la victoire, il en manquait un peu. Bravo à Romain ».