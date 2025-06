Cyclisme - Tour de France : Pogacar imbattable ? Vingegaard reste secret…

Concassé par Tadej Pogacar lors des trois étapes alpestres du Dauphiné Libéré, qu’il termine deuxième au général derrière le champion slovène, Jonas Vingegaard n’a pas renoncé à refaire son retard d’ici au Tour de France. Et entre les lignes, il semble avoir une idée de la démarche à suivre pour contrarier sa domination. Analyse.

A moins de trois semaines du départ du Tour de France, Tadej Pogacar a clairement remis les pendules à l’heure vis-à-vis de ses principaux concurrents Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel , qui s’étaient ragaillardis après les premiers jours du critérium du Dauphiné, le premier en lançant une offensive dès le premier jours qui avait légèrement déstabilisé le Slovène, le second en dominant largement le leader du Team UAE lors du contre-la-montre.

Vingegaard sait sur quel axe travailler

A l’occasion des trois étapes alpestres du Dauphiné, Pogacar a frappé un grand coup, laissant ses deux concurrents à grande distance, au point d’apparaître quasiment intouchable avant le Tour de France. Interrogé au soir de l’arrivée du Dauphiné, le leader danois du Team-Visma Lease A Bike tenait pourtant un discours offensif, loin de diffuser le message d’un quelconque renoncement, déclarant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Pogacar ? Nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes. Nous nous concentrons sur nous pour être aussi bons que possible sur le Tour et nous le faisons à chaque fois, peu importe ce qui se passe. Je dois un peu tout travailler, sur l'accélération, dans les montées plus longues également. J'espère donc pouvoir faire un pas en avant dans les 3 prochaines semaines jusqu'au début du Tour et ensuite nous verrons quand nous commencerons ».