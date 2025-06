Alaphilippe : La séparation qui lui redonne le sourire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette année 2025, un grand changement a eu lieu dans la carrière de Julian Alaphilippe. A 33 ans, le compagnon de Marion Rousse a décidé de changer d’équipe. Le Français en a ainsi fini avec la Soudal Quick-Step et alors qu’il avait l’embarras du choix pour son avenir, Alaphilippe a choisi de rejoindre Tudor. Et au sein de la formation suisse, il est visiblement plus heureux que jamais.

Cela faisait un moment que l’avenir de Julian Alaphilippe était au coeur des rumeurs. Il aura finalement fallu attendre cette saison 2025 pour voir le double champion du monde quitter la Soudal Quick-Step. Alors que c’était devenu très tendu après son ancien patron, Patrick Lefevere, Alaphilippe a donc fait le choix de rejoindre une nouvelle équipe. Malgré ses 33 ans, le compagnon de Marion Rousse avait encore une belle cote sur le marché et finalement, son choix s’est porté sur la formation Tudor. Un nouveau tournant dans la carrière du Français qu’il ne semble absolument pas regretter.

« Je suis content » Cela fait maintenant quelques mois que Julian Alaphilippe a quitté la Soudal Quick-Step pour rejoindre Tudor. Et à propos de cette décision, le coureur français a expliqué, rapporté par L’Equipe : « Le bilan de mes premiers mois chez Tudor ? Je suis content, c'est un bilan satisfaisant. Évidemment, je n'ai pas encore gagné, j'attends ça avec beaucoup d'envie. Les classiques ardennaises ne se sont pas vraiment passées comme on voulait, c'est sûr. Mais il faut tirer des choses positives de toutes les situations. J'espère être en route pour aller chercher une victoire et j'ai hâte de débuter la seconde partie de saison ».