Alaphilippe : «La cagade» qui le fait éclater de rire !

Julian Alaphilippe a fêté très récemment ses 33 ans. En effet, c’est le 11 juin dernier que le compagnon de Marion Rousse a soufflé ses bougies. Un événement particulier qui a donné lieu à une grosse erreur de la part de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. En effet, ce dernier a raconté comment il avait commis une grosse boulette face à Alaphilippe.

Plus tout jeune, Julian Alaphilippe se rapproche inévitablement du moment où il devra raccrocher. Toutefois, pour le moment, même si c’est plus compliqué qu’auparavant, le double champion du monde a encore faim et se montre régulièrement à l’attaque. Mais bien évidemment, à 33 ans, il est désormais difficile de faire jeu égal avec les meilleurs du peloton. C’est d’ailleurs ce 11 juin qu’Alaphilippe a fêté son anniversaire. Une date qui avait semble-t-il été oubliée par Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.