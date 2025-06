Cyclisme - Tour de France : Evenepoel face à son destin

Après sa victoire dans le contre-la-montre du Dauphiné face à Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, Remco Evenepoel a pris le maillot jaune de l’épreuve. Mais dans son rêve de remporter le Tour de France, le champion belge sait que le véritable enjeu n’est pas là, mais bien dans les trois jours qui viennent. Analyse.

« Est-ce qu’on y va avec de la peur ? Non »

Dans un tel contexte, les trois étapes alpestres qui s’annoncent au Dauphiné s’avèrent très importantes. Maillot jaune sur le dos, Evenepoel sera-t-il capable de tenir la roue du duo Pogacar-Vingegaard ? C’est toute la question. Du côté de la Soudal-Quickstep, on adopte une position prudente, à l’image des déclarations de Tom Steels, l’un des directeurs sportifs de l’équipe, au média flamand Sporza.be : « Je n’ai pas vu les chiffres de son contre-la-montre, mais si on peut gagner contre des coureurs du niveau de Vingegaard et Pogacar, c’est que les valeurs doivent être bonnes. Désormais, il y a plusieurs cols à gravir. Il faudra attendre le week-end pour savoir. Est-ce qu’on y va avec de la peur ? Non. Mais on dépend toujours de l’adversaire. On verra bien. Remco a pris beaucoup de confiance, il se sent bien, mais ce sont des étapes de montagne. Je suis confiant, mais on ne sait jamais où en est la concurrence. Tadej Pogacar a perdu plus de temps que prévu, mais un seul contre-la-montre ne suffit pas pour en tirer des conclusions. Il pourrait facilement s’imposer dans une étape de montagne, c’est un coureur d’un tel niveau ».