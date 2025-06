Alaphilippe : La «double menace» annoncée !

A 32 ans, Julian Alaphilippe a décidé d'entamer un nouveau chapitre dans sa carrière de cycliste. En effet, le Français a quitté la Soudal Quick-Step pour rejoindre la formation Tudor. A l'intersaison, Marc Hirschi s'est lui aussi engagé avec l'équipe suisse. D'ailleurs, on se fait une joie de pouvoir compter sur Alaphilippe et Hirschi.

« Une double menace apporte plus d'options »

En plus de Julian Alaphilippe, Tudor peut donc aussi compter sur le Suisse, Marc Hirschi. Une paire redoutable pour laquelle le CEO de la formation, Raphael Meyer, se frotte les mains. En effet, pour Blick, il a confié à propos de Hirschi et Alaphilippe : « Une double menace apporte plus d'options. Je suis sûr que Marc et Julian vont s'aider mutuellement. Ce qui est décisif, c'est celui qui se sent le mieux dans la journée ».