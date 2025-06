Cyclisme - Tour de France : Alaphilippe a son plan pour le maillot jaune

Julian Alaphilippe aborde la dernière phase de sa préparation pour le Tour de France cette semaine avec sa participation au Tour de Suisse. A l’occasion d’un entretien accordé au coup d’envoi de l’épreuve, le double champion du monde a confirmé qu’il avait une idée derrière la tête en vue du Tour...

Actuellement aligné sur le Tour de Suisse, Julian Alaphilippe a déjà donné des gages sur son bon niveau de forme en étant dans le bon coup dans le final de la première étape, alors que le rythme de la course était très intense et le parcours exigeant. S’il n’a pas gagné, terminant quatrième de l’étape, le double champion du monde a pu se rassurer sur sa condition, confirmant la bonne impression laissée à Liège-Bastogne-Liège, où il ne lui a pas manqué grand-chose pour jouer le podium.

« Pour le Tour, je pense avoir trouvé une approche qui me convient »

Avant le départ de l’épreuve, Alaphilippe ne cachait pas qu’il espérait bien avoir comblé les derniers pourcentages qui lui ont manqué au printemps pour lutter pour la victoire dans les classiques, afin d’aborder le Tour de France avec des vraies ambitions : « Comment j’aborde le Tour de France ? Avec beaucoup de motivation. Je reste calme, ma préparation s’est bien passée. J’ai fait un bon stage, j’aurai quelques jours à la maison pour récupérer après le Tour de Suisse. Je pense avoir trouvé une approche qui me convient. Après la course, on fera encore quelques reconnaissances. Pour l’équipe, ce sera une première sur le Tour, donc il y a de l’excitation et beaucoup d’envie de bien faire ».