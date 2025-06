Cyclisme - Tour de France : Ce grand champion qui critique l’attitude de Pogacar...

Alors qu’il a écrasé Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel à l’occasion des trois étapes alpestres du criterium du Dauphiné, remportant aisément le classement général final, Tadej Pogacar aurait-il par moment manqué d’humilité envers ses adversaires ? C’est ce qu’a constaté Philippe Gilbert, qui n’a pas manqué de le souligner sur son compte X.

« Je voulais être à l’heure pour voir la course d’Urska... »

Au soir de la dernière étape, le leader slovène de l’équipe UAE Team Emirates pouvait exprimer sa satisfaction, comme rapporté par cyclismactu.net : « Ça a été une semaine vraiment incroyable. Encore une fois aujourd’hui, l’équipe a fait un super travail. On a réussi à défendre le maillot, et on peut rentrer satisfaits à la maison pour se préparer pour le Tour. Il y a énormément de choses positives à retenir de cette semaine, et on a su transformer le négatif en positif, donc tout va bien. Il y avait des écarts importants après le contre-la-montre, mais quand on a regardé les profils des dernières étapes, on savait que c’était dur. Donc je savais que c’était possible de revenir, même si ça allait être difficile. Je suis vraiment heureux d’y être parvenu ».