Cyclisme : Désillusion pour Pogacar, il s'explique

Alors qu'il avait décidé de s'aligner sur le contre-la-montre lors des championnats du monde au Rwanda, Tadej Pogacar n'a certainement pas trouvé ce qu'il était venu chercher, bien au contraire. Plutôt que de marquer le moral d'Evenepoel, il s'est retrouvé dans l'obligation d'expliquer sa lourde défaite.

« C'est difficile à avaler »

Après l'arrivée, Pogacar ne cachait pas la supériorité de Remco Evenepoel, tout en essayant de se rassurer en mettant en avant sa participation aux deux courses canadiennes, qui ne constituaient pas la meilleure préparation pour le chrono. Le Slovène a ainsi affirmé dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J'ai donné tout ce que j'avais. Bien sûr, je suis déçu, c'est incroyable comment Remco Evenepoel est fort dans cette discipline. Chapeau, vraiment, quelle course de sa part. J'ai vu que je suis hors du podium pour une seconde, ce qui est vraiment désagréable. Si j'avais su dans le dernier kilomètre que ça se jouerait à la seconde, peut-être que j'aurais eu un peu plus de motivation, mais je ne le savais pas. Aujourd'hui, je vais probablement regretter, mais demain c'est un autre jour. Je peux être heureux avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce n'était pas ma meilleure performance, mais dans les circonstances, avant le Canada, je ne pouvais pas finir mon bloc d'entraînement sur le vélo de contre-la-montre. Si on parle de condition pour le contre-la-montre, je n'aurais définitivement pas dû aller au Canada. Mais après avoir été malade avant le Canada, mon objectif n'était pas d'abandonner les mondiaux de contre-la-montre, mais d'abandonner quelques entraînements sur le vélo de contre-la-montre. J'étais peut-être malade, mais je savais que pour être à 100% pour la course en ligne, je devais aller au Canada. C'est difficile à avaler. Il est difficile à suivre, mais c'est Remco, il est très bon dans cette discipline. J'espère qu'il s'est préparé à 100% pour le chrono d'aujourd'hui et qu'il sera prêt qu'à 99% pour dimanche prochain ».