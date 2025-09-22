Cyclisme : Désillusion pour Pogacar, il s'explique

Alors qu'il avait décidé de s'aligner sur le contre-la-montre lors des championnats du monde au Rwanda, Tadej Pogacar n'a certainement pas trouvé ce qu'il était venu chercher, bien au contraire. Plutôt que de marquer le moral d'Evenepoel, il s'est retrouvé dans l'obligation d'expliquer sa lourde défaite.
Qu'était venu chercher Tadej Pogacar en décidant de s'aligner sur l'épreuve contre-la-montre du championnat du monde ? Souhaitait-il s'étalonner face aux meilleurs rouleurs du monde pour voir où il en était vraiment dans l'exercice solitaire ? Ou caressait-il le secret espoir de martyriser le mental d'Evenepoel dans sa spécialité après avoir essoré Jonas Vingegaard en juillet dernier, afin de s'assurer d'une domination absolue sur ses rivaux pour le Tour de France ? Cela apparaît bien difficile à dire.
« Bien sûr, je suis déçu, c'est incroyable comment Evenepoel est fort dans cette discipline »
En attendant, quel qu'ait été l'objectif poursuivi par le champion slovène, il s'est retourné contre lui, car en se faisant rattraper par Evenepoel à quelques encablures de l'arrivée, il a non seulement boosté la confiance du champion olympique belge dans la perspective du Tour de France, mais aussi vécu un petit traumatisme qui pourrait avoir des conséquences sur ses futures chronos.
« C'est difficile à avaler »
Après l'arrivée, Pogacar ne cachait pas la supériorité de Remco Evenepoel, tout en essayant de se rassurer en mettant en avant sa participation aux deux courses canadiennes, qui ne constituaient pas la meilleure préparation pour le chrono. Le Slovène a ainsi affirmé dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J'ai donné tout ce que j'avais. Bien sûr, je suis déçu, c'est incroyable comment Remco Evenepoel est fort dans cette discipline. Chapeau, vraiment, quelle course de sa part. J'ai vu que je suis hors du podium pour une seconde, ce qui est vraiment désagréable. Si j'avais su dans le dernier kilomètre que ça se jouerait à la seconde, peut-être que j'aurais eu un peu plus de motivation, mais je ne le savais pas. Aujourd'hui, je vais probablement regretter, mais demain c'est un autre jour. Je peux être heureux avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce n'était pas ma meilleure performance, mais dans les circonstances, avant le Canada, je ne pouvais pas finir mon bloc d'entraînement sur le vélo de contre-la-montre. Si on parle de condition pour le contre-la-montre, je n'aurais définitivement pas dû aller au Canada. Mais après avoir été malade avant le Canada, mon objectif n'était pas d'abandonner les mondiaux de contre-la-montre, mais d'abandonner quelques entraînements sur le vélo de contre-la-montre. J'étais peut-être malade, mais je savais que pour être à 100% pour la course en ligne, je devais aller au Canada. C'est difficile à avaler. Il est difficile à suivre, mais c'est Remco, il est très bon dans cette discipline. J'espère qu'il s'est préparé à 100% pour le chrono d'aujourd'hui et qu'il sera prêt qu'à 99% pour dimanche prochain ».