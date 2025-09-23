Marion Rousse : Mariage validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette année, Marion Rousse a vécu des évènements exceptionnels, à commencer par la victoire de son amie Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France. Et ce n'est pas tout puisque la directrice de la Grande Boucle va également pouvoir assister au mariage de la championne olympique, ce qui la rend visiblement très heureuse.

C'est une année assez incroyable pour Pauline Ferrand-Prévot. De retour au cyclisme sur route après avoir remporté le titre olympique en VTT à Paris, la Française a enchaîné une victoire sur Paris-Roubaix et sur le Tour de France. Une saison exceptionnelle qu'elle poursuit avec un nouvel objectif de taille à savoir les championnats du monde qui se dérouleront au Rwanda le 29 septembre.

Pauline Ferrand-Prévot annonce son mariage ! Mais avant de s'envoler pour le Rwanda, Pauline Ferrand-Prévot a annoncé une grande nouvelle. Elle a dit oui à Dylan van Baarle ! « Ma semaine de championnat du monde est déjà une réussite. On s’est dit OUI pour la vie », se réjouit-elle sur Instagram avant d'ajouter une petite blague : « Je vous vois venir, la bague est bien à la main gauche, mais tellement contente que pas eu le temps d’inverser le mode selfie ».