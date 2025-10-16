«J'ai pris peur» : Le nouveau défi qui terrifie Marion Rousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui consultante sur France Télévisions, Marion Rousse avait débuté cette nouvelle carrière chez Eurosport. Après son expérience en tant que cycliste professionnelle, elle avait choisi de se reconvertir dans les médias. Un nouveau challenge qui n'avait à l'époque pas manqué d'effrayer Marion Rousse, qui débarquait alors dans un monde très masculin.

Ayant rapidement arrêté sa carrière de cycliste professionnelle pour des raisons économiques, Marion Rousse a par la suite rejoint le monde des médias. Reconvertie en tant que consultante, la compagne de Julian Alaphilippe avait alors pu compter sur Guillaume Di Grazzia, qui n'avait pas hésité à la faire venir à l'antenne sur Eurosport. « Guillaume di Grazia, qui était à l’époque rédacteur en chef, c’est lui qui a pensé à moi pour être consultante et il a pris des risques. Je pense qu’à l’époque, il y en a quelques uns qui ont dû lui dire mais tu es complètement fou de mettre une femme à ce poste là », avait expliqué Marion Rousse.

« Est-ce que j'ai douté ? Oui » Marion Rousse excelle aujourd'hui dans son domaine. Une carrière de consultante qui aurait toutefois pu ne jamais voir le jour pour celle qui officie actuellement sur France Télévisions. En effet, comme l'avait expliqué celle qui est aujourd'hui directrice du Tour de France femmes pour le podcast Dream Team, cette proposition d'Eurosport l'avait quelque peu fait douter : « Est-ce que j’ai douté du fait d’être assez armée pour investir un nouvel environnement que je ne connaissais pas ? Oui. Et en plus, il y avait une double problématique qui se posait. Quand j’ai commencé à commenter des courses masculines à la télé, j’étais la seule femme à faire ça. J’étais la première femme commentatrice ? Oui. Et ça restait quand même un milieu très macho, très masculin ».