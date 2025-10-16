«J'ai pris peur» : Le nouveau défi qui terrifie Marion Rousse !

Aujourd'hui consultante sur France Télévisions, Marion Rousse avait débuté cette nouvelle carrière chez Eurosport. Après son expérience en tant que cycliste professionnelle, elle avait choisi de se reconvertir dans les médias. Un nouveau challenge qui n'avait à l'époque pas manqué d'effrayer Marion Rousse, qui débarquait alors dans un monde très masculin.
Ayant rapidement arrêté sa carrière de cycliste professionnelle pour des raisons économiques, Marion Rousse a par la suite rejoint le monde des médias. Reconvertie en tant que consultante, la compagne de Julian Alaphilippe avait alors pu compter sur Guillaume Di Grazzia, qui n'avait pas hésité à la faire venir à l'antenne sur Eurosport. « Guillaume di Grazia, qui était à l’époque rédacteur en chef, c’est lui qui a pensé à moi pour être consultante et il a pris des risques. Je pense qu’à l’époque, il y en a quelques uns qui ont dû lui dire mais tu es complètement fou de mettre une femme à ce poste là », avait expliqué Marion Rousse.
« Est-ce que j'ai douté ? Oui »
Marion Rousse excelle aujourd'hui dans son domaine. Une carrière de consultante qui aurait toutefois pu ne jamais voir le jour pour celle qui officie actuellement sur France Télévisions. En effet, comme l'avait expliqué celle qui est aujourd'hui directrice du Tour de France femmes pour le podcast Dream Team, cette proposition d'Eurosport l'avait quelque peu fait douter : « Est-ce que j’ai douté du fait d’être assez armée pour investir un nouvel environnement que je ne connaissais pas ? Oui. Et en plus, il y avait une double problématique qui se posait. Quand j’ai commencé à commenter des courses masculines à la télé, j’étais la seule femme à faire ça. J’étais la première femme commentatrice ? Oui. Et ça restait quand même un milieu très macho, très masculin ».
« J'ai pris peur quand on m’a proposé cette fonction »
« Moi même j’ai pris peur quand on m’a proposé cette fonction. Je me suis dit est-ce que les gens sont prêts à entendre une voix féminine, à entendre une femme leur expliquer le vélo. En fait j’ai été idiote de me poser cette question parce que j’ai été très vite adoptée », a ensuite poursuivi Marion Rousse.