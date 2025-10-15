Marion Rousse «convertie», la grande découverte

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De 2022 à 2024, Netflix s’est immiscé sur le Tour de France pour la série "Au cœur du peloton". Si le programme n’a pas été renouvelé cette année, Marion Rousse ne cachait pas son emballement pour ce projet qu’elle avait comparé à « Drive to Survive », consacré à la Formule 1.

Durant trois saisons, le Tour de France a eu le droit à une belle exposition sur la plateforme Netflix avec la série « Au cœur du peloton ». Entre 2022 et 2024, les équipes ont ouvert leurs portes pour permettre aux fans de la discipline de découvrir l’envers du décor. Un projet qui avait emballé Marion Rousse , dressant un parallèle avec « Drive to Survive », qui a rendu la Formule 1 plus populaire.

« C’est génial », expliquait en 2023 la compagne de Julian Alaphilippe dans un entretien accordé à Diverto, estimant cette série Netflix allait permettre de « faire découvrir le sport que j’aime tant à encore plus de gens » La directrice du Tour de France femmes avait alors évoqué sa propre expérience : « Je ne regardais pas la Formule 1, mais leur série Formula 1: Pilotes de leur destin m’a convertie, ajoutait Marion Rousse . Là, Netflix a pu utiliser des images de France Télévisions, qui produit le Tour de France, donc c’est du gagnant-gagnant. C’est une très belle opportunité pour le cyclisme. »

Un programme loin de faire l’unanimité en interne

Après trois saisons, Netflix a néanmoins décidé cette année de ne pas renouveler le programme, en raison d’audiences décevantes mais aussi à cause de la difficulté de se renouveler dans l'écriture du scénario. Le projet ne faisait pas l’unanimité dans le peloton, certains reprochant un montage biaisé.

« En toute honnêteté, avec le travail que j'ai, je n'ai pas vu la série, mais de ce que les équipes ont pu me dire, de ce que des gens proches ont pu me raconter, il y a une analyse honnête qui est de dire: ça ne me correspond pas. Je ne suis pas comme ça, regrettait cet été Dominique Serieys, directeur général de Decathlon-AG2R, au micro de RMC Sport. Ce ne sont pas mes valeurs ni celles de nos partenaires. Nous étions très satisfaits que Netflix soit impliqué sur le Tour mais vous le savez très bien, c'est scénarisé, c'est monté. (…) On peut faire dire un peu ce qu'on veut quand on regroupe des questions ou certains de mes sourires. Les équipes sont assez touchées. Ce n'est pas ma personne. » Les mêmes reproches ont été faits à « Drive To Survive », certains membres du paddock jugeant la série trop scénarisée, permettant néanmoins d'attirer un nouveau public, à l'instar de Marion Rousse.