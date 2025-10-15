Marion Rousse - Julian Alaphilippe : Ils annoncent la fin, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'une nouvelle saison très agitée, Marion Rousse et Julian Alaphilippe ont coup sur coup annoncé que l'année était terminée chacun dans leur domaine. Le coureur de Tudor a mis fin à sa saison après le Tour de Lombardie, tandis que la consultante de France Télévisions a commenté sa dernière course dimanche à l'occasion de Paris-Tours.

La saison de cyclisme touche à sa fin après la nouvelle démonstration de Tadej Pogacar sur le Tour de Lombardie. En France, c'est Paris-Tours qui avait lieu et c'est Matteo Trentin qui s'est imposé, offrant une victoire de prestige à l'équipe Tudor Pro Cycling de Julian Alaphilippe qui a annoncé la fin de la saison.

Fin de saison pour Marion Rousse et Julian Alaphilippe En effet, comme à son habitude, Julian Alaphilippe a terminé sa saison lors du Tour de Lombardie. « Saison cyclisme 2025 terminée pour moi. Il est temps de profiter des feuilles qui tombent », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Pendant ce temps, sa compagne Marion Rousse annonçait également avoir mis fin à son année 2025 sur France Télévisions après avoir commenté Paris-Tours. « Dernière de la saison. Rendez-vous à 15h sur France TV Sport », écrivait-elle quelques heures avant l'épreuve.