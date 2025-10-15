Marion Rousse - Julian Alaphilippe : Ils annoncent la fin, c'est officiel !

Au terme d'une nouvelle saison très agitée, Marion Rousse et Julian Alaphilippe ont coup sur coup annoncé que l'année était terminée chacun dans leur domaine. Le coureur de Tudor a mis fin à sa saison après le Tour de Lombardie, tandis que la consultante de France Télévisions a commenté sa dernière course dimanche à l'occasion de Paris-Tours.
La saison de cyclisme touche à sa fin après la nouvelle démonstration de Tadej Pogacar sur le Tour de Lombardie. En France, c'est Paris-Tours qui avait lieu et c'est Matteo Trentin qui s'est imposé, offrant une victoire de prestige à l'équipe Tudor Pro Cycling de Julian Alaphilippe qui a annoncé la fin de la saison.
Fin de saison pour Marion Rousse et Julian Alaphilippe
En effet, comme à son habitude, Julian Alaphilippe a terminé sa saison lors du Tour de Lombardie. « Saison cyclisme 2025 terminée pour moi. Il est temps de profiter des feuilles qui tombent », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Pendant ce temps, sa compagne Marion Rousse annonçait également avoir mis fin à son année 2025 sur France Télévisions après avoir commenté Paris-Tours. « Dernière de la saison. Rendez-vous à 15h sur France TV Sport », écrivait-elle quelques heures avant l'épreuve.
Alaphilippe attendu au tournant en 2026
Un repos bien mérité pour le couple qui sera encore attendu en 2026. Notamment Julian Alaphilippe. Pour sa première saison dans l'équipe Tudor, le double champion du monde a remporté le Grand Prix du Québec, mais ses patrons en attendent plus. « Nous avons été une ProTeam (deuxième division, ndlr) pendant trois ans, et c’est la fin d’un premier cycle. Maintenant, il est temps de passer à un nouveau supérieur. Nous construisons de nouveaux bureaux en Suisse, et nous sommes sur le point d’obtenir une invitation pour toutes les courses WorldTour en 2026 grâce à notre excellent classement de cette année », a expliqué Fabian Cancellara le patron de la formation Tudor auprès de Cyclingnews.