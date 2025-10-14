Cyclisme - Tour de France : Vers une grande remise en question autour de Vingegaard ?

Alexandre Higounet

Alors qu'ils avaient annoncé croire à la victoire de Jonas Vingegaard au Tour de France, prétextant de l'endurance supérieure du Danois en troisième semaine, les Visma-Lease A Bike ont inexplicablement renoncé à l'entrée des Alpes, alors qu'ils étaient parvenus à isoler Pogacar. Ces dernières heures, le Slovène a apporté certaines révélations qui pourraient inciter l'équipe hollandaise à se montrer plus offensive l'an prochain...

En voyant Wout Van Aert sortir littéralement Tadej Pogacar maillot jaune sur le dos dans la dernière ascension de la rue Lepic lors de la dernière étape du Tour, Griescha Niermann, le directeur sportif principal de la Visma-Lease A Bike, a dû sentir comme un doute monter dans son esprit : et si Pogacar était au final plus vulnérable qu'il ne le pensait ? Dans la foulée, le Slovène avait avoué se sentir fatigué et deux jours plus tard, son renoncement à la Vuelta confirmait un réel état de fatigue.

Les confidences de Pogacar confirment qu'il existait une marge de manoeuvre pour Vingegaard en troisième semaine Quelques jours plus tôt, l'équipe hollandaise avait pourtant rapidement abandonné la grande offensive qu'elle projetait en troisième semaine autour de Jonas Vingegaard, et ce alors qu'elle était parvenue à isoler Pogacar de toute son équipe dans l'ascension du col de la Madeleine avant la terrible montée de la Loze. Comme si elle ne croyait pas qu'il était réellement possible de renverser le maillot jaune.