Marion Rousse à la télévision : Ses parents cèdent à la panique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant dû arrêter très tôt sa carrière de cycliste professionnelle, Marion Rousse a décidé par la suite de se reconvertir dans les médias. Ainsi, bénéficiant de la confiance de Guillaume Di Grazzia, la compagne de Julian Alaphilippe est devenue consultante sur Eurosport. Un tout nouveau défi pour Marion Rousse, qui n'a pas manqué de faire peur à ses parents.

Aujourd'hui, Marion Rousse en a des casquettes. Directrice du Tour de France femmes, elle est également présentatrice sur France Télévisions ainsi que consultante. Ainsi, on a l'occasion de la retrouver aux commentaires de nombreuses courses aux côtés de Laurent Jalabert et Alexandre Pasteur. C'est sur Eurosport que Marion Rousse a d'ailleurs débuté à l'antenne. Une reconversion réussie donc à la suite de sa carrière de cycliste, mais voilà qu'au début, ça faisait peur à tout le monde...

« Mes parents ont dit ça y est, elle va se jeter dans la gueule du loup » Voir Marion Rousse se lancer à la télévision en a inquiété certains à l'époque. Ça a été le cas de ses parents comme l'a raconté la compagne de Julian Alaphilippe. En effet, lors de son passage lors du podcast Dream Team il y a quelques mois, Marion Rousse confiait : « Je viens de la campagne, mon père était ouvrier, ma mère dans l’éducation nationale. Quand j’ai commencé dans la télé, ça les a effrayés. Mes parents ont dit ça y est, elle va se jeter dans la gueule du loup, comment ça va se passer. J’y suis allée, toujours le côté fonceuse, mais prudente ».