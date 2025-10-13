Cyclisme : Grande surprise à venir dans le programme 2026 de Pogacar ?

Alexandre Higounet

Alors qu'il vient à peine de clore sa saison 2025 avec une nouvelle grande victoire au Tour de Lombardie, sa cinquième d'affilée autour de lac de Côme, Tadej Pogacar aurait déjà ouvert une réflexion quant à son programme de course pour 2026. Et selon certaines informations du média flamand Het Laatste Nieuws, relayées par cyclismactu.net, il ne serait pas dénué de surprises...

Samedi dernier, Tadej Pogacar a clos sa saison 2025 sur une nouvelle grande performance, remportant en solitaire son cinquième Tour de Lombardie d'affilée. Tout sourire devant les micros, le double champion du monde pouvait se féliciter de partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli : « Gagner le Tour de Lombardie cinq fois de suite, c’est génial. Chaque fois que je viens ici, j’ai l’impression que cette course est faite pour moi. Et avoir une équipe aussi forte autour de moi... Je dois vraiment les remercier pour cela. Tous les gars qui m’ont lancé dans la dernière montée, me protégeant de l’arrière, c’était un travail de très haut niveau, vraiment impressionnant de la part de mes coéquipiers. Je dis toujours, depuis sept années d'affilée : ''C’est ma meilleure saison jusqu’à présent'', et encore une fois, je peux dire que c’est ma meilleure saison jusqu’à présent ».

Le profil des Mondiaux à Montréal change la donne... Quand bien même le leader de l'équipe UAE Team Emirates peut légitimement souffler et penser à ses vacances, lui et le staff ont d'ores et déjà ouvert une réflexion sur les contours que pourrait prendre le programme de la saison prochaine. Selon certaines informations du média flamand Het Laatste Nieuws, relayées par cyclismactu.net, des premières tendances se dégageraient. Et elles pourraient bien réserver quelques surprises...