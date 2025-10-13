Cyclisme : Grande surprise à venir dans le programme 2026 de Pogacar ?

Alors qu'il vient à peine de clore sa saison 2025 avec une nouvelle grande victoire au Tour de Lombardie, sa cinquième d'affilée autour de lac de Côme, Tadej Pogacar aurait déjà ouvert une réflexion quant à son programme de course pour 2026. Et selon certaines informations du média flamand Het Laatste Nieuws, relayées par cyclismactu.net, il ne serait pas dénué de surprises...
Samedi dernier, Tadej Pogacar a clos sa saison 2025 sur une nouvelle grande performance, remportant en solitaire son cinquième Tour de Lombardie d'affilée. Tout sourire devant les micros, le double champion du monde pouvait se féliciter de partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli : « Gagner le Tour de Lombardie cinq fois de suite, c’est génial. Chaque fois que je viens ici, j’ai l’impression que cette course est faite pour moi. Et avoir une équipe aussi forte autour de moi... Je dois vraiment les remercier pour cela. Tous les gars qui m’ont lancé dans la dernière montée, me protégeant de l’arrière, c’était un travail de très haut niveau, vraiment impressionnant de la part de mes coéquipiers. Je dis toujours, depuis sept années d'affilée : ''C’est ma meilleure saison jusqu’à présent'', et encore une fois, je peux dire que c’est ma meilleure saison jusqu’à présent ».
Le profil des Mondiaux à Montréal change la donne...
Quand bien même le leader de l'équipe UAE Team Emirates peut légitimement souffler et penser à ses vacances, lui et le staff ont d'ores et déjà ouvert une réflexion sur les contours que pourrait prendre le programme de la saison prochaine. Selon certaines informations du média flamand Het Laatste Nieuws, relayées par cyclismactu.net, des premières tendances se dégageraient. Et elles pourraient bien réserver quelques surprises...
Pas de Paris-Roubaix malgré son rêve de la gagner ?
En effet, contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, sachant qu'il n'a pas encore gagné la Vuelta, Tadej Pogacar ne devrait pas en prendre le départ la saison prochaine. Compte tenu du profil très difficile des championnats du monde à Montréal, le champion slovène dispose d'une opportunité unique de réaliser un triplé incroyable au Mondial, en remportant le maillot arc-en-ciel trois fois d'affilée ! Il devrait donc privilégier cet objectif en fin de saison et donc renoncer encore cette fois à une tentative au Tour d'Espagne. Du coup, outre le Tour de France, il devrait revenir sur le Giro pour tenter de le gagner une deuxième fois. Ce choix aurait une autre conséquence forte, qui constitue aussi une surprise : afin de garder des forces pour le Giro, Pogacar ne devrait pas s'aligner sur Paris-Roubaix, bien qu'elle figure parmi les grands objectifs de sa deuxième partie de carrière avec Milan San Remo, les deux monuments qui manquent encore à son palmarès. Après le Tour des Flandres, le Slovène devrait donc couper jusqu'à Liège-Bastogne-Liège, avant d'enchainer sur le Tour d'Italie.