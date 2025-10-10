Marion Rousse : Le calvaire avec son divorce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mariée à Tony Gallopin pendant cinq ans, Marion Rousse avait vécu une belle idylle avec l'ancien coureur, mais la médiatisation de leur rupture avait laissé quelques traces. Gallopin s'en était d'ailleurs exprimé quelques années plus tard, en 2023, et il évoquait la complexité de cette séparation avec Marion Rousse.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE le 11 juillet 2023, alors qu'il venait d'annoncer son départ à la retraite, Tony Gallopin profitait également de l'occasion pour revenir sur son divorce quelques années auparavant avec Marion Rousse. Une séparation qui avait fait beaucoup de bruit dans le monde du cyclisme, étant donné que les deux anciens coureurs ont été mariés de 2014 à 2019. Et Gallopin avouait avoir souffert de cette séparation.

« Ça ne s’est pas fini de la meilleure des façons » « Je n’ai aucun regret quand je parle de ça. Il y a eu de très bonnes choses. Marion a été là dans les bons moments. Depuis tout jeune, on a vécu des choses incroyables. Maintenant, ça ne s’est pas fini de la meilleure des façons, et ça fait partie des choses de la vie, que l’on vit tous. C’est toujours moins évident quand elles sont exposées sur la place publique », confiait Tony Gallopin sur son divorce compliqué avec Marion Rousse.