«C'est dur» : Le décès qui bouleverse Marion Rousse !

Aujourd'hui consultante sur France Télévisions, c'est du côté d'Eurosport que Marion Rousse avait débuté sa carrière à la télévision. Reconvertie dans les médias après sa brève carrière de cycliste professionnelle, la compagne de Julian Alaphilippe a bénéficié de la confiance de Guillaume Di Grazia pour se lancer. Alors forcément, en apprenant le décès de ce dernier, Marion Rousse était touchée.
Spécialiste du cyclisme sur Eurosport, Guillaume Di Grazia est décédé ce mardi. Comme annoncé par sa famille à l'AFP, le journaliste sportif a été victime d'un accident « lors de la fête votive organisée à Langlade », pendant « une abrivado, une tradition camarguaise au cours de laquelle des taureaux sont conduits en course encadrés par des cavaliers ». Suite à la disparition de Guillaume Di Grazia, les hommages ont nombreux, à l'instar de celui de Marion Rousse, à qui elle doit beaucoup.
« Merci pour ta passion, tes conseils et ton amitié »
C'est sur Instagram que Marion Rousse a réagi au décès de Guillaume Di Grazia. La directrice du Tour de France femmes a ainsi posté : « Cher Guillaume, merci d'avoir été le premier à croire en moi. Merci pour ta passion, tes conseils et ton amitié. Ce soir, c'est dur ».
« C'est lui qui a pensé à moi pour être consultante et il a pris des risques »
Particulièrement atteinte par cette disparition, Marion Rousse doit en effet beaucoup à Guillaume Di Grazia. C'est lui qui avait été le premier à lui faire confiance et lui permettre d'être consultante sur Eurosport. « J’ai commencé par Eurosport, une très belle maison, mais c’est une niche, c’est que des connaisseurs. J’ai pu faire mes débuts avec une caisse de résonance qui était moindre que sur France Télévisions et avec des gens bienveillants. Guillaume di Grazia, qui était à l’époque rédacteur en chef, c’est lui qui a pensé à moi pour être consultante et il a pris des risques. Je pense qu’à l’époque, il y en a quelques uns qui ont dû lui dire mais tu es complètement fou de mettre une femme à ce poste là », avait notamment expliqué Marion Rousse.