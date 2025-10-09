«C'est dur» : Le décès qui bouleverse Marion Rousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui consultante sur France Télévisions, c'est du côté d'Eurosport que Marion Rousse avait débuté sa carrière à la télévision. Reconvertie dans les médias après sa brève carrière de cycliste professionnelle, la compagne de Julian Alaphilippe a bénéficié de la confiance de Guillaume Di Grazia pour se lancer. Alors forcément, en apprenant le décès de ce dernier, Marion Rousse était touchée.

Spécialiste du cyclisme sur Eurosport, Guillaume Di Grazia est décédé ce mardi. Comme annoncé par sa famille à l'AFP, le journaliste sportif a été victime d'un accident « lors de la fête votive organisée à Langlade », pendant « une abrivado, une tradition camarguaise au cours de laquelle des taureaux sont conduits en course encadrés par des cavaliers ». Suite à la disparition de Guillaume Di Grazia, les hommages ont nombreux, à l'instar de celui de Marion Rousse, à qui elle doit beaucoup.

« Merci pour ta passion, tes conseils et ton amitié » C'est sur Instagram que Marion Rousse a réagi au décès de Guillaume Di Grazia. La directrice du Tour de France femmes a ainsi posté : « Cher Guillaume, merci d'avoir été le premier à croire en moi. Merci pour ta passion, tes conseils et ton amitié. Ce soir, c'est dur ».