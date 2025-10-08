Cyclisme : Quand Pogacar taquine Alaphilippe...

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe et Tadej Pogacar entretiennent plutôt une relation cordiale dans le peloton. Hier, à l'occasion du podium des Trois Vallées Varésines, une course exigeante qui sert de préparation au Tour de Lombardie, les deux hommes ont partagé le podium, la première place pour Pogacar, la troisième pour Alaphilippe. Au passage, le champion slovène en a profité pour taquiner le leader français...

Hier mardi, à l'occasion des Trois Vallées Varésines, dernière course de préparation avant le Tour de Lombardie samedi, Julian Alaphilippe a eu l'occasion de croiser le fer avec Tadej Pogacar, qui s'est avéré trop fort malgré les différentes tentatives du coureur tricolore et de son équipe Tudor Cycling, comme il l'a aisément concédé à l'arrivée, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’est agréable de monter sur le podium. En équipe, nous voulions rendre la course difficile, sans trop nous préoccuper de la supériorité de Tadej Pogacar et de son équipe. Pendant un moment, Michael (Storer) était dans la poursuite, mais quand nous avons vu que nous ne pouvions pas combler l’écart, nous avons essayé d’obtenir le meilleur résultat possible à l’arrivée pour être satisfaits de la course et du podium. La course elle-même était déjà dure et nous avons tenté de la rendre encore plus exigeante : à 100 km de l’arrivée, j’ai participé à plusieurs attaques, Michael était dans la poursuite et nous avons toujours été bien placés. Au final, le plus fort a gagné… Cela me donne de la motivation pour ma dernière course de la saison, le Tour de Lombardie ».

Pogacar et Alaphilippe s'entendent bien dans le peloton Après la course, les deux hommes, qui entretiennent plutôt une relation cordiale dans le peloton, Tadej Pogacar ayant par exemple chaleureusement félicité le champion tricolore après sa victoire au Grand Prix de Québec, ont eu l'occasion de se retrouver sur le podium après l'arrivée, le Slovène ayant terminé premier et le Français troisième. En constatant le tout jeune âge de celui qui les accompagnait sur la deuxième marche, le jeune Albert Withen Philipsen (19 ans), Pogacar s'est amusé à taquiner gentiment Alaphilippe.