Cyclisme : Alaphilippe, une idée derrière la tête pour la fin de saison ?

Alors qu'il pouvait légitimement entretenir l'espoir de bien figurer à l'occasion des championnats du monde au Rwanda compte tenu de son niveau de forme, qui lui a valu de remporter une classique World Tour début septembre, le Grand Prix de Québec, Julian Alaphilippe a dû abandonner très rapidement dans la course, malade. Après les Mondiaux, le double champion du monde tricolore va rater un autre rendez-vous important de la fin de saison, où il aurait là aussi pu se mettre en évidence, avec les championnats d'Europe. Mais il y aurait visiblement une explication à cela...

Au sortir de sa belle victoire au Grand Prix de Québec, une classique World Tour arrachée au nez et à la barbe de Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe pouvait légitimement espérer briller à l'occasion des championnats du monde au Rwanda, l'un de ses grands objectifs de la fin de saison. Malheureusement, malade durant la semaine, le leader tricolore n'avait pas récupéré au départ et il a été contraint d'abandonner la course très rapidement. Un rendez-vous manqué, qui on l'espère pour lui, ne trouvera pas de suite dans le reste de la saison, alors qu'il reste quelques objectifs intéressants, notamment avec le Tour de Lombardie, où s'il retrouve ses jambes du Québec, Julian Alaphilippe pourra être présent dans le final.

« Dans tous les cas, il n’était pas disponible pour les championnats d’Europe » A plus court terme, Alaphilippe manquera un autre rendez-vous, avec les championnats d'Europe disputés dimanche prochain en France sur un parcours très vallonné pour puncheurs-grimpeurs qui aurait tout à fait pu le convenir. Le Français n'a pas été retenu par le sélectionneur Thomas Voeckler, mais selon ce dernier, sa non-sélection n'a aucun rapport avec son état de fatigue suite à la maladie contractée la semaine dernière. Voeckler a ainsi expliqué au micro de La chaîne L'Equipe, comme rapporté par Sports.fr : « Si j’ai attendu pour annoncer la liste, c’est parce que sur un championnat du monde, il peut se passer plein de choses. Il aurait pu y avoir des coureurs qui ne se sentent pas bien et j’aurai dû faire des choix. Alaphilippe ? Julian était malade aux championnats du monde, mais dans tous les cas, il n’était pas disponible pour les championnats d’Europe. J’avais eu l’information par son équipe en amont ».