Incroyable, Alaphilippe a failli tout plaquer !

A quelques jours des championnats du monde, Julian Alaphilippe s'est prononcé sur ses ambitions ainsi que son état de forme, reconnaissant qu'il a failli tout plaquer a cause d'un virus qui l'a affaibli avant de se rendre au Rwanda pour tenter de décrocher un troisième Maillot Arc-en-ciel.
Dimanche, Julian Alaphilippe s'élancera au Rwanda pour tenter de remporter un troisième Maillot Arc-en-ciel. Et pourtant, le leader de l'équipe de France a failli ne jamais prendre le départ de ces Championnats du monde. Et pour cause, il a été victime d'un virus qui l'a poussé à envisager de renoncer à la course comme il le raconte.
Alaphilippe a failli renoncer aux championnats du monde
« C'était un peu compliqué pour moi. Je suis encore une fois tombé malade après Québec, c'est la raison de mon abandon à Montréal. Les jours qui ont suivi n'ont pas été évidents, j'ai eu du mal à récupérer et avec le décalage horaire. Jusqu'à la fin de semaine, ça a été un peu chaud. Mais finalement le week-end s'est bien passé, j'étais content de venir ici et ça va de mieux en mieux. Donc je suis très content et motivé », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.
«Si ça ne s'arrange pas d'ici un jour ou deux, il faut songer à changer le plan»
« Il y a des jours où je n'ai rien pu faire, mais j'ai bien bossé au final. J'ai appelé Thomas (Voeckler, le sélectionneur) pour le prévenir et le tenir au courant de la situation. Mais tout est rentré dans l'ordre et j'ai pu envisager mon départ correctement (...) Au milieu de la semaine dernière, j'ai appelé Thomas pour lui dire : si ça ne s'arrange pas d'ici un jour ou deux, il faut songer à changer le plan. J'ai pris mon temps et ça allait mieux », ajoute Julian Alaphilippe.