Incroyable, Alaphilippe a failli tout plaquer !

A quelques jours des championnats du monde, Julian Alaphilippe s'est prononcé sur ses ambitions ainsi que son état de forme, reconnaissant qu'il a failli tout plaquer a cause d'un virus qui l'a affaibli avant de se rendre au Rwanda pour tenter de décrocher un troisième Maillot Arc-en-ciel.

Dimanche, Julian Alaphilippe s'élancera au Rwanda pour tenter de remporter un troisième Maillot Arc-en-ciel. Et pourtant, le leader de l'équipe de France a failli ne jamais prendre le départ de ces Championnats du monde. Et pour cause, il a été victime d'un virus qui l'a poussé à envisager de renoncer à la course comme il le raconte.

Alaphilippe a failli renoncer aux championnats du monde « C'était un peu compliqué pour moi. Je suis encore une fois tombé malade après Québec, c'est la raison de mon abandon à Montréal. Les jours qui ont suivi n'ont pas été évidents, j'ai eu du mal à récupérer et avec le décalage horaire. Jusqu'à la fin de semaine, ça a été un peu chaud. Mais finalement le week-end s'est bien passé, j'étais content de venir ici et ça va de mieux en mieux. Donc je suis très content et motivé », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.