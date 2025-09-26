Alaphilippe : La maladie inquiétante...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entre sa victoire à Québec et son arrivée au Rwanda pour les championnats du monde, Julian Alaphilippe est tombé malade. Un petit virus qui a perturbé sa préparation dans la quête d'un troisième maillot arc-en-ciel. Et le leader de l'équipe de France a donné de ses nouvelles.

Vainqueur du GP du Québec, sa première victoire pour l'équipe Tudor, Julian Alaphilippe termine très fort la saison alors que les Championnats du monde au Rwanda se dérouleront le 29 septembre. Le compagnon de Marion Rousse rêve de décrocher un troisième Maillot Arc-en-ciel, mais pour cela il faudra notamment dominer Tadej Pogacar, double tenant du titre. Et pour ne rien arranger, Julian Alaphilippe révèle être tombé malade durant sa préparation.

Alaphilippe tombe malade au plus mauvais moment « C'était un peu compliqué pour moi. Je suis encore une fois tombé malade après Québec, c'est la raison de mon abandon à Montréal. Les jours qui ont suivi n'ont pas été évidents, j'ai eu du mal à récupérer et avec le décalage horaire. Jusqu'à la fin de semaine, ça a été un peu chaud. Mais finalement le week-end s'est bien passé, j'étais content de venir ici et ça va de mieux en mieux. Donc je suis très content et motivé », lance-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant d'annoncer qu'il avait même failli renoncer aux Championnats du monde.