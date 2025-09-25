Cyclisme - Mercato : Roglic répond à l'arrivée d'Evenepoel...

Alexandre Higounet

Il y a deux ans, Primoz Roglic avait quitté la Visma-Lease A Bike pour rejoindre la Red Bull Bora-Hansgrohe, afin de pouvoir réellement disputer ses chances sur le Tour de France avec une équipe à son service. Mais cet hiver, la signature de Remco Evenepoel au sein de l'équipe allemande vient perturber les équilibres. Roglic a été interrogé sur le sujet cette semaine...

Au sortir de la Vuelta 2023, alors qu'il avait fallu qu'il renonce à une nouvelle victoire à Madrid pour se conformer à la logique d'équipe et laisser gagner le super lieutenant de Jonas Vingegaard Sepp Kuss, alors qu'ils étaient trois de la Jumbo-Visma installés sur le podium (Kuss, Roglic, Vingegaard), Primoz Roglic avait pris la décision de signer chez Red Bull-Bora Hansgrohe avec la perspective d'être leader unique, notamment sur le Tour de France, qu'il rêvait encore de gagner.

Roglic doit faire de la place pour Evenepoel... Deux ans plus tard, alors qu'il lui reste encore un an au sein de l'équipe allemande, Primoz Roglic va de nouveau devoir faire de la place pour un grand leader mondial puisque Remco Evenepoel rejoindra la Red Bull-Bora-Hansgrohe cet hiver avec la volonté de disposer d'une grosse équipe à son service pour conquérir le Tour de France, son objectif numéro un. Dans un tel contexte, on guettait forcément la réaction du leader slovène : comment allait-il accueillir la perspective Evenepoel ?