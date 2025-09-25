«Je veux prendre du plaisir» : Pauline Ferrand-Prévot avec Julian Alaphilippe, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme Julian Alaphilippe, Pauline Ferrand-Prévot est arrivée au Rwanda avec la ferme intention de remporter le titre mondial. Les deux français seront probablement les deux principales chances de sacre côté tricolore. La vainqueure de la dernière édition du Tour de France affiche d'ailleurs ses ambitions. Après le Jaune, elle vise l'Arc-en-ciel.

Pauline Ferrand-Prévot et Julian Alaphilippe, même combat. Tous les deux arrivés au Rwanda où se déroulent les Championnats du monde sur route, ils viseront le titre mondial. Déjà double Champion du monde et en grande forme après sa victoire sur le GP du Québec, Alaphilippe sera le leader de l'équipe de France masculine tandis que chez les Femmes Pauline Ferrand-Prévot, qui a remporté le Tour de France et Paris-Roubaix, sera évidemment la leader. Cette dernière a d'ailleurs affiché ses grandes ambitions.

Comme Alaphilippe, Pauline Ferrand-Prévot vise le titre mondial « Après les Jeux, j'avais vraiment eu le besoin, mental et physique, de couper. L'année dernière, je m'étais lancé dans cette aventure de retourner sur la route donc je me devais d'être aux Championnats du monde pour juger mon niveau sur route et pour pouvoir faire un peu le bilan durant l'hiver. De voir dans quoi il fallait progresser », confie-t-elle lors de l'émission "Bistrot Vélo" sur Eurosport, avant de revenir sur les raisons qui l'ont poussé à changer d'avis quant à sa participation aux Mondiaux.