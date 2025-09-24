Pauline Ferrand-Prévot : Son problème de santé est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'elle a remporté le Tour de France cet été, Pauline Ferrand-Prévot a également créé la polémique par sa perte de poids impressionnante afin de lui permettre d'être plus légère en montagne. Urska Zigart, la compagne de Tadej Pogacar, a d'ailleurs commenté cette polémique avec la coureuse française.

La victoire de Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France n'a pas manqué de s'accompagner d'une petite polémique. Et pour cause, après avoir quitté le VTT pour la route, la championne olympique à Paris avait perdu beaucoup de poids afin d'être plus performante notamment dans les cols. Un choix payant compte tenu de la façon dans la Française a dominé ses adversaires. Mais sur le plan de la santé, cela a créé une polémique compte tenu des dangers liés à une prise de poids rapide. Urska Zigart, la compagne de Tadej Pogacar, a ainsi commenté cette situation au sujet de Pauline Ferrand-Prévot.

La compagne de Pogacar défend PFP, mais... « Je pense qu’on en parle vraiment beaucoup, notamment après le Tour de cette année. Personnellement, je n’aime pas les discussions qui l’entoure, parce que les filles se montent les unes contre les autres et je ne pense pas que ce soit la bonne façon d’aborder le sujet. La question clé selon moi, c’est pourquoi quelqu’un décide de perdre du poids ? Pauline a choisi de le faire parce qu’elle se préparait pour un objectif spécifique : le Tour de France. Elle a trente-trois ans, elle a été cycliste toute sa vie, et elle savait exactement pourquoi elle faisait ça. Pour elle, ce n’était pas une obsession avec la nourriture ou son apparence, mais un choix fait en conscience et lié à son travail », explique-t-il au média slovène Siol.