Cyclisme - Mondial : Revanche sur Evenepoel ? Pogacar annonce la couleur !

Après sa lourde défaite subie face à Remco Evenepoel lors de l'épreuve contre-la-montre du Mondial, Tadej Pogacar vise une revanche ce dimanche lors de la course en ligne, une course qui pourrait avoir des conséquences dans la perspective du Tour de France 2026. Le leader slovène a en tout cas annoncé la couleur...

Après avoir été largement battu, pour ne pas dire humilié, par Remco Evenepoel à l'occasion de l'épreuve contre-la-montre des championnats du monde, Tadej Pogacar était très attendu en conférence de presse à trois jours de l'épreuve sur route, où on guettera sa réaction. Car il est évident que si Evenepoel venait de nouveau à le battre, cela pourrait marquer un tournant, notamment en vue du Tour de France, le champion belge pouvant alors gagner la conviction qu'il serait vraiment en mesure de bousculer la hiérarchie.

« C'est peut-être à mon tour de prendre ma revanche » Une perspective à éviter à tout prix pour Pogacar, qui n'a pas manqué d'annoncer la couleur devant les micros, comme rapporté par le Het Laatste Nieuws : « Suis-je toujours le grand favori après le chrono de dimanche dernier ? Dimanche dernier était différent de dimanche prochain. J'étais principalement là pour la course sur route, donc oui, les attentes sont élevées. J'attends beaucoup de mes jambes, et nous visons le meilleur. Nous avons l'une des meilleures équipes ici, nous pouvons donc être considérés comme l'un des grands favoris. Sur le chrono, Remco voulait peut-être aussi prendre sa revanche sur le Tour, lorsqu'il a été rattrapé par Jonas Vingegaard dans le contre-la-montre en côte. C'est peut-être à moi dimanche d'effacer ce mauvais sentiment de dimanche dernier ».