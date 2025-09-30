Marion Rousse : Le suspense annoncé en plein direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche dernier, à Kigali, au Rwanda, Tadej Pogacar a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès. Favori des Mondiaux, le Slovène a écoeuré la concurrence, s’imposant au terme d’un incroyable effort en solitaire. Le dernier vainqueur du Tour de France avait ainsi vite mis une option sur la victoire finale, mais malgré ça, Marion Rousse a conservé un semblant de suspense sur France Télévisions.

Désormais, Tadej Pogacar est double champion du monde. Vainqueur l’an dernier, le Slovène a réussi à conserver son maillot arc-en-ciel en l’emportant lors de l’édition 2025 qui s’est tenue à Kigali. Annoncé comme le grand favori des Mondiaux, Pogacar a été à la hauteur des attentes puisqu’il n’a tout simplement laissé aucune chance à la concurrence. En effet, ayant attaqué à plus de 100 kilomètres de l’arrivée, le coureur de 27 ans n’a ensuite pas faibli, réussissant ainsi à franchir la ligne d’arrivée en solitaire.

« On a maintenu le suspense » Au-dessus du lot, Tadej Pogacar a donc rapidement mis fin au suspense de ces Mondiaux de cyclisme. Pourtant, aux commentaires sur France Télévision, Marion Rousse a tout fait pour garder toutes les options ouvertes. « On a maintenu le suspense (à l’antenne), parce que l’année dernière il était parti à 100 bornes et il avait faibli dans le final », a expliqué pour Le Parisien la consultante sur le service public.