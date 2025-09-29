Marion Rousse, la grosse embrouille dans son couple !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Directrice du Tour de France féminin, Marion Rousse est également commentatrice de l’édition masculine. A plusieurs reprises, l’ancienne championne française a été contrainte de commenter les courses de son compagnon Julian Alaphilippe. Au cours d’un entretien, cette dernière a affirmé qu’elle ne faisait pas de sentiments à ce sujet, malgré son couple.

Ce n’est pas un secret, mais depuis 2020, Marion Rousse est en couple avec Julian Alaphilippe. Ce qui donne lieu à une situation particulière : L’ancienne championne est souvent amenée à commenter les courses de son compagnon, et cela peut parfois être bizarre, notamment lorsque le Français a lourdement chuté en 2022.

« Le médecin de l'équipe m'a appelée très rapidement » « On me demande souvent comment je fais, mais j'arrive à dissocier le champion du compagnon. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Lorsque je n'arriverai plus à faire la différence, alors je devrai changer de boulot. Ce fut le seul moment à l'antenne qui a été compliqué à vivre parce qu'il s'agissait là de sa santé. Le médecin de l'équipe m'a appelée très rapidement et j'ai pu parler à Julian dans l'ambulance », révèle ainsi Marion Rousse auprès de La Tribune, à propos de la chute de son compagnon en direct à Liège.