Marion Rousse, la grosse embrouille dans son couple !

Directrice du Tour de France féminin, Marion Rousse est également commentatrice de l’édition masculine. A plusieurs reprises, l’ancienne championne française a été contrainte de commenter les courses de son compagnon Julian Alaphilippe. Au cours d’un entretien, cette dernière a affirmé qu’elle ne faisait pas de sentiments à ce sujet, malgré son couple.
Ce n’est pas un secret, mais depuis 2020, Marion Rousse est en couple avec Julian Alaphilippe. Ce qui donne lieu à une situation particulière : L’ancienne championne est souvent amenée à commenter les courses de son compagnon, et cela peut parfois être bizarre, notamment lorsque le Français a lourdement chuté en 2022.
« Le médecin de l'équipe m'a appelée très rapidement »
« On me demande souvent comment je fais, mais j'arrive à dissocier le champion du compagnon. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Lorsque je n'arriverai plus à faire la différence, alors je devrai changer de boulot. Ce fut le seul moment à l'antenne qui a été compliqué à vivre parce qu'il s'agissait là de sa santé. Le médecin de l'équipe m'a appelée très rapidement et j'ai pu parler à Julian dans l'ambulance », révèle ainsi Marion Rousse auprès de La Tribune, à propos de la chute de son compagnon en direct à Liège.
« Cette polémique a fait beaucoup de bruit, mais elle ne nous a pas atteints »
Alors que le manager de Julian Alaphilippe avait alors pointé du doigt la relation de son poulain avec Marion Rousse, la directrice du Tour féminin est revenu sur cette polémique : « J'ai immédiatement réagi à ses propos, pour lesquels il a d'ailleurs fini par s'excuser. Me reprocher de sortir en soirée avec lui était tellement risible ! Cette polémique a fait beaucoup de bruit, mais elle ne nous a pas atteints. »