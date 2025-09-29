Cyclisme - Mondial : Evenepoel se ment-il à lui-même ?

Alexandre Higounet

Alors qu'il espérait confirmer lors de l'épreuve en ligne des Mondiaux sa large victoire dans le chrono face à Tadej Pogacar, Remco Evenepoel a dû déchanter dimanche, subissant la loi terrible du champion slovène, qui l'a littéralement sorti de la roue à l'occasion des 6 kilomètres d'ascension du Mont Kigali, à plus de 100 kilomètres de l'arrivée. Evenepoel affirme pourtant qu'il aurait été au niveau de Pogacar sans les incidents techniques qu'il a subis. Vrai ou pas ?

Alors qu'il nourrissait de grandes ambitions pour l'épreuve en ligne de Mondial, et notamment de dominer une deuxième fois Tadej Pogacar après le chrono, ce qui aurait pu marquer un tournant psychologique majeur entre les deux hommes, Remco Evenepoel a dû subir la loi du Slovène, perdant irrémédiablement le contact dans les 6 kilomètres du Mont Kigali à plus de 100 kilomètres de l'arrivée. Après la course, le Belge était apparu loin d'être démoralisé, indiquant au Het Laatste Nieuws qu'il se sentait au niveau du Slovène et qu'il l'aurait suivi sans plusieurs incidents techniques, notamment celui avant le Mont Kigali, à l'origine de crampes dans la montée : « Deux événements se sont produits à des moments vraiment difficiles de la course. J'ai notamment heurté un trou juste avant le mont Kigali, ce qui a fait affaisser ma selle. À cause de cette position, mes ischio-jambiers se sont complètement contractés, ce qui m'a empêché de développer ma puissance. Après quatre heures de course, ça se ressent vraiment. Pogacar a lancé son attaque juste au moment où j'avais une crampe. J'ai dû revenir deux fois en arrière, et c'était trop. Sans cette malchance, je pense que j'aurais pu le suivre dans la montée ». Le deuxième incident fatal selon Evenepoel fût lorsqu'il dût s'arrêter pour changer encore de vélo, son vélo de secours n'étant pas conforme selon lui, générant de grandes douleurs dans le dos, un arrêt qui lui a fait perdre beaucoup de temps : « Ce vélo n'était plus pareil. J'ai immédiatement commencé à avoir des douleurs lombaires. Mes blessures précédentes m'ont rendu particulièrement sensible à ces douleurs, et j'ai dû absolument changer à nouveau. Je ne pouvais même pas rester cinq minutes sur ce vélo ».

« Pour le vélo de secours, nous l'avons vérifié trois fois de plus, et la selle était à la même hauteur que sur son autre vélo » Que faut-il en penser ? Il est certain que le fait d'avoir sa selle endommagée et baissée dans la montée du Mont Kigali a grandement pénalisé le coureur belge et il est possible d'imaginer que sans ce problème technique, il aurait pu suivre Pogacar, même si le fait qu'il en arrive à avoir des crampes indique qu'il était tout de même déjà entamé. En revanche, son commentaire sur le deuxième changement laisse plus circonspect, et c'est le mécanicien de l'équipe belge, Dario Kloeck, qui l'a indiqué dans les colonnes du Het Nieuwsblad : « La selle de son premier vélo s'est cassée après qu'il soit tombé dans un nid-de-poule juste avant le mont Kigali. Remco a ensuite roulé longtemps sur un vélo cassé. L'avant de la selle était descendu de deux centimètres. Le collier de serrage s'est cassé et la selle s'est inclinée. On ne peut rien y faire. En revanche, pour le vélo de secours, nous l'avons vérifié trois fois depuis, et la selle était à la même hauteur que sur son autre vélo. Nous découvrirons exactement ce qui n'allait pas plus tard, mais je pense que c'était surtout de la frustration. Il a perdu beaucoup de temps inutilement ».