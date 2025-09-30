Cyclisme : La confession de Jonas Vingegaard...

Alexandre Higounet

S'il n'a pas souhaité participer aux championnats du monde au Rwanda, Jonas Vingegaard sera présent dimanche à l'occasion de la course en ligne des championnats d'Europe, qui se tiendra en Ardèche, sur un parcours terrible, qui empruntera notamment les ascensions de la Faun-Ardèche-Classic. A cette occasion, le Danois s'est laissé aller à quelques confidences sur son absence des courses d'un jour...

Récent vainqueur de la Vuelta, qu'il était venu chercher pour retrouver la confiance et le goût de la victoire dans un Grand Tour après deux années à subir la loi de Tadej Pogacar durant le Tour de France, Jonas Vingegaard n'a jamais trop disputé de courses d'un jour, évitant régulièrement des classiques comme Liège-Bastogne-Liège ou le Tour de Lombardie, alors qu'elles correspondent à ses qualités de grimpeur endurant.

« Je rêve de performer sur les courses d'un jour » Cette semaine, le leader danois va pourtant s'y frotter en allant disputer les championnats d'Europe, qui se joueront en Ardèche sur un parcours très difficile, qui n'est pas sans rappeler La Doyenne. A l'occasion d'un entretien accordé à Wielerflits quelques jours après son succès au Tour d'Espagne, Jonas Vingegaard s'était confié sur les raisons de son absence régulière sur les courses d'un jour.