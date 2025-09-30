Cyclisme : La confession de Jonas Vingegaard...

S'il n'a pas souhaité participer aux championnats du monde au Rwanda, Jonas Vingegaard sera présent dimanche à l'occasion de la course en ligne des championnats d'Europe, qui se tiendra en Ardèche, sur un parcours terrible, qui empruntera notamment les ascensions de la Faun-Ardèche-Classic. A cette occasion, le Danois s'est laissé aller à quelques confidences sur son absence des courses d'un jour...
Récent vainqueur de la Vuelta, qu'il était venu chercher pour retrouver la confiance et le goût de la victoire dans un Grand Tour après deux années à subir la loi de Tadej Pogacar durant le Tour de France, Jonas Vingegaard n'a jamais trop disputé de courses d'un jour, évitant régulièrement des classiques comme Liège-Bastogne-Liège ou le Tour de Lombardie, alors qu'elles correspondent à ses qualités de grimpeur endurant.
« Je rêve de performer sur les courses d'un jour »
Cette semaine, le leader danois va pourtant s'y frotter en allant disputer les championnats d'Europe, qui se joueront en Ardèche sur un parcours très difficile, qui n'est pas sans rappeler La Doyenne. A l'occasion d'un entretien accordé à Wielerflits quelques jours après son succès au Tour d'Espagne, Jonas Vingegaard s'était confié sur les raisons de son absence régulière sur les courses d'un jour.
Peut-être pas un hasard s'il revient sur cette édition des championnats d'Europe...
Le leader du Team Visma-Lease A Bike a ainsi confié que sa non-participation aux classiques n'était pas vraiment de son fait, mais plus liée à sa difficulté à y être efficace : « Je rêve de performer sur les courses d'un jour. Si je n'ai pas participé à beaucoup de courses d'un jour ces dernières années, c'est parce que je n'ai pas encore vraiment découvert comment y performer. La seule fois où j'ai gagné une course d'un jour, c'était le lendemain d'une autre. Donc, on ne peut pas vraiment parler de course d'un jour ». Et cette course était la Drome Classic, qui se court au lendemain de la Faun-Ardèche-Classic, dont le final ressemble au parcours des prochains championnats d'Europe. Tiens, tiens...