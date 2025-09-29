Cyclisme - Mondial : Evenepoel ? Pogacar a répondu...

Alexandre Higounet

Dominé, pour ne pas dire humilié, par Remco Evenepoel, qui l'a rattrapé pendant l'épreuve contre-la-montre des championnats du monde, Tadej Pogacar devrait frapper un grand coup lors de la course en ligne pour ne pas laisser s'insinuer dans l'esprit du Belge la conviction qu'il était désormais en mesure de le vaincre, notamment dans l'optique du Tour de France...

Thomas Voeckler, décidément toujours aussi pertinent dans sa compréhension de la course, avait annoncé avant la course en ligne des championnats du monde qu'il ne fallait pas forcément tirer de conclusions après la déroute de Tadej Pogacar lors de l'épreuve contre-la-montre du Mondial, au cours de laquelle il avait été rattrapé par Remco Evenepoel, une humiliation pour un coureur de sa trempe. Voeckler avait ainsi indiqué : « Comment j'analyse le contre-la-montre de dimanche dernier ? C'est normal, on est sur le moment, dans le sens où, pour Pogacar ou un autre, on se dit : ''Ah, punaise, il est super fort'', et dès qu'il y a un grain de sable : ''Ah, et si ?'' Rappelez-vous au Dauphiné, après le chrono. Et si ? Et puis, le lendemain... »

Evenepoel commençait à y croire de plus en plus... Avant la course, Tadej Pogacar l'avait lui aussi annoncé, ce serait un monde totalement différent par rapport au chrono : « Suis-je toujours le grand favori après le chrono de dimanche dernier ? Dimanche dernier était différent de dimanche prochain. J'étais principalement là pour la course sur route, donc oui, les attentes sont élevées. J'attends beaucoup de mes jambes, et nous visons le meilleur. Nous avons l'une des meilleures équipes ici, nous pouvons donc être considérés comme l'un des grands favoris. Sur le chrono, Remco voulait peut-être aussi prendre sa revanche sur le Tour, lorsqu'il a été rattrapé par Jonas Vingegaard dans le contre-la-montre en côte. Cette fois, c'est peut-être à moi dimanche d'effacer le mauvais sentiment de dimanche dernier. À mon arrivée, je me suis entraîné deux jours sur le vélo de contre-la-montre, puis il y a eu la course. Je n'arrivais pas à trouver mon rythme et mes jambes n'étaient pas au beau fixe. Après dimanche, j'ai troqué le vélo de contre-la-montre contre le vélo de route, et cette semaine, je n'ai plus de souci. Je me suis adapté aux conditions, à l'altitude et à la météo. Mes jambes fonctionnent à nouveau bien ».