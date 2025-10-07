La réunion qui vire au conflit avec Marion Rousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse avait déjà de l'expérience dans cette fonction avant d'accepter la proposition de Christian Prudhomme. En effet, avant de diriger la plus belle course du monde, la compagne de Julian Alaphilippe avait été à la tête de Tour de Provence et du Tour de Savoie Mont-Blanc. De quoi alors amener Marion Rousse dans des réunions parfois très tendues.

En 2021, Christian Prudhomme avait décidé de faire confiance à Marion Rousse, la nommant ainsi directrice du Tour de France femmes. Un choix aujourd'hui payant puisque l'ancienne championne de France incarne à merveille cette compétition. Si Marion Rousse ne s'attendait à l'époque pas à une telle proposition, elle avait tout de même l'expérience nécessaire pour affronter un tel challenge. En effet, avant de diriger la Grande Boucle, la compagne de Julian Alaphilippe avait déjà été à la tête d'autres courses : le Tour de Provence et le Tour de Savoie Mont-Blanc.

« Il y a des contraintes que je n’imaginais même pas » Il y a quelques mois, pour le podcast Dream Team, Marion Rousse était revenue sur expérience en tant que directrice de course avant de prendre les commandes du Tour de France femmes. Elle avait alors expliqué : « Ce que j’ai appris de cette époque ? Tout. J’avais la casquette de sportive de haut niveau, tu sais ce qu’il se passe dans un peloton. J’avais la casquette média, tu te mets à la place des journalistes, consultants. Le côté organisation c’est un milieu qui est très différent. Tu ne peux connaitre qu’en le faisant. Moi il y a des contraintes que je n’imaginais même pas. J’avais aussi un oeil critique quand t’es cycliste ou commentateur à dire pourquoi ils sont passés là, pourquoi ils ont fait ce parcours, c’est nul. Et en fait, la route ne nous appartient pas. Il faut faire attention à la sécurité des coureurs ».