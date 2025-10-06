Marion Rousse : Séparation validée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le Tour de France Femmes va connaître un changement majeur puisque le départ de l'édition 2026 sera donné quasiment une semaine après l'arrivée des Hommes. Une séparation validée par Marion Rousse. La directrice de la Grande Boucle féminine se réjouit de pouvoir se dissocier du Tour de France masculin.

Relancé en 2022, le Tour de France Femmes connaît un franc succès. La dernière édition, qui a vu le succès historique de Pauline Ferrand-Prévot, a d'ailleurs confirmé la montée en puissance du cyclisme féminin. Mais alors que jusque-là, l'édition féminine surfait sur l'engouement du Tour de France Hommes, à partir de 2026, les deux épreuves seront totalement séparées. En effet, l'année prochaine, la Grande Boucle féminine débutera le 1er août, soit une semaine après l'arrivée des Hommes. Un nouveau succès pour Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes.

Séparée des hommes, Marion Rousse jubile « Aujourd’hui, on n’a plus de doutes. Les gens nous ont adoptées. On est dans le paysage du sport. Les nouvelles dates, désormais décalées des hommes, le prouvent. On n’a plus besoin des hommes pour exister sur le Tour », expliquait-elle dans les colonnes du Parisien, il y a quelques semaines avant de poursuivre.