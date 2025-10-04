L'ex de Marion Rousse revient, c'est officiel !

Retraité depuis 2023, Tony Gallopin a entamé une reconversion au poste de directeur sportif qui va le mener au sein de l'ambitieux projet de l'équipe Red Bull-Bora Hansgrohe. L'ex-mari de Marion Rousse devient donc le directeur sportif de l'équipe qui vient de recruter Remco Evenepoel.
Valeur sûre du cyclisme français, Tony Gallopin décide de prendre sa retraite en 2023 après plusieurs saisons de galère. Mais l'ex-mari de Marion Rousse, avec laquelle il avait divorcé en 2019, n'est pas resté loin du peloton très longtemps puisqu'il a rapidement décidé de se lancer dans une carrière de directeur sportif.
Gallopin directeur sportif chez Red Bull-Bora Hansgrohe
Et après avoir travaillé avec la Lotto, son ancienne équipe lorsqu'il était encore coureur, Tony Gallopin s'est finalement engagé au sein de l'ambitieuse équipe Red Bull-Bora Hansgrohe qui vient d'officialiser sa venue au cœur d'une grosse révolution lancée par le transfert retentissant de Remco Evenepoel. Zak Dempster a été nommé « chef des sports » qui aura notamment sous ses ordres Oliver Cookson, nommé directeur des courses. Un gros bouleversement qui témoigne des ambitions de la Red Bull-Bora Hansgrohe qui veut s'immiscer dans la bataille entre le Team UAE de Tadej Pogacar et la Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard. Un projet colossal dans lequel Tony Gallopin aura un rôle clé.
Une reconversion murement réfléchie
Et l'ex-mari de Marion Rousse se confiait d'ailleurs l'année dernière au sujet de sa reconversion. « Certains directeurs sportifs sont peut-être encore coureur dans leur tête, alors que moi pas du tout, j'ai du poil aux pattes ! (sourires) Les gens de mon staff me disent que c'est impressionnant comment j'ai fait mon ''switch''. Mais, en janvier, j'ai quand même pris le métier de directeur sportif pleine face ! Je n'avais jamais utilisé un ordinateur de ma vie, j'en ai acheté un, je suis parti de zéro. Avant, j'utilisais les tablettes pour regarder des séries mais je ne me servais pas d'Excel. J'ai dû apprendre sur YouTube. Pareil pour Powerpoint. Et j'apprends encore. C'est un métier que je découvre car bizarrement, même si j'avais un oncle (Alain) et mon père (Joël) dans le métier, je n'avais pas d'intérêt pour cette reconversion », expliquait Tony Gallopin dans les colonnes de L'EQUIPE.