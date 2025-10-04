L'ex de Marion Rousse revient, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Retraité depuis 2023, Tony Gallopin a entamé une reconversion au poste de directeur sportif qui va le mener au sein de l'ambitieux projet de l'équipe Red Bull-Bora Hansgrohe. L'ex-mari de Marion Rousse devient donc le directeur sportif de l'équipe qui vient de recruter Remco Evenepoel.

Valeur sûre du cyclisme français, Tony Gallopin décide de prendre sa retraite en 2023 après plusieurs saisons de galère. Mais l'ex-mari de Marion Rousse, avec laquelle il avait divorcé en 2019, n'est pas resté loin du peloton très longtemps puisqu'il a rapidement décidé de se lancer dans une carrière de directeur sportif.

Gallopin directeur sportif chez Red Bull-Bora Hansgrohe Et après avoir travaillé avec la Lotto, son ancienne équipe lorsqu'il était encore coureur, Tony Gallopin s'est finalement engagé au sein de l'ambitieuse équipe Red Bull-Bora Hansgrohe qui vient d'officialiser sa venue au cœur d'une grosse révolution lancée par le transfert retentissant de Remco Evenepoel. Zak Dempster a été nommé « chef des sports » qui aura notamment sous ses ordres Oliver Cookson, nommé directeur des courses. Un gros bouleversement qui témoigne des ambitions de la Red Bull-Bora Hansgrohe qui veut s'immiscer dans la bataille entre le Team UAE de Tadej Pogacar et la Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard. Un projet colossal dans lequel Tony Gallopin aura un rôle clé.