Cyclisme : Grande nouvelle pour Evenepoel !

Alexandre Higounet

Quelques jours après sa déception des championnats du monde, où il espérait faire le match avec Pogacar pour le titre avec une réelle conviction qu'il pouvait le battre, avant que des incidents techniques ne ruinent ses ambitions, Remco Evenepoel va jouer sa revanche à fond lors des championnats d'Europe. Hier mercredi, il a reçu une première excellente nouvelle en ce sens.

Alors qu'il en espérait beaucoup, notamment après son chrono phénoménal au cours duquel il avait rattrapé Tadej Pogacar, Remco Evenepoel a dû déchanter lors de l'épreuve en ligne des Mondiaux au Rwanda, empoisonné par plusieurs pépins techniques lui ayant coûté la possibilité de réellement faire le match pour le titre. Aussi, le champion belge est arrivé en France pour les championnats d'Europe avec une réelle motivation pour cette fois en découdre avec le leader slovène, d'autant que le parcours très dur et vallonné dans l'Ardèche dégagera les hommes forts. Et dans ce cadre, Evenepoel a reçu une excellente nouvelle ces dernières heures.

Evenepoel s'est rassuré hier, il est toujours au top En effet, en dominant de nouveau largement l'épreuve contre-la-montre des championnats d'Europe, Remco Evenepoel a pu se rendre compte que sa condition physique était toujours excellente et qu'elle pouvait lui permettre d'envisager un vrai combat avec le duo Pogacar-Vingegaard dimanche prochain. Celui qu'il attend depuis si longtemps.