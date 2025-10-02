Cyclisme : Grande nouvelle pour Evenepoel !

Quelques jours après sa déception des championnats du monde, où il espérait faire le match avec Pogacar pour le titre avec une réelle conviction qu'il pouvait le battre, avant que des incidents techniques ne ruinent ses ambitions, Remco Evenepoel va jouer sa revanche à fond lors des championnats d'Europe. Hier mercredi, il a reçu une première excellente nouvelle en ce sens.
Alors qu'il en espérait beaucoup, notamment après son chrono phénoménal au cours duquel il avait rattrapé Tadej Pogacar, Remco Evenepoel a dû déchanter lors de l'épreuve en ligne des Mondiaux au Rwanda, empoisonné par plusieurs pépins techniques lui ayant coûté la possibilité de réellement faire le match pour le titre. Aussi, le champion belge est arrivé en France pour les championnats d'Europe avec une réelle motivation pour cette fois en découdre avec le leader slovène, d'autant que le parcours très dur et vallonné dans l'Ardèche dégagera les hommes forts. Et dans ce cadre, Evenepoel a reçu une excellente nouvelle ces dernières heures.
Evenepoel s'est rassuré hier, il est toujours au top
En effet, en dominant de nouveau largement l'épreuve contre-la-montre des championnats d'Europe, Remco Evenepoel a pu se rendre compte que sa condition physique était toujours excellente et qu'elle pouvait lui permettre d'envisager un vrai combat avec le duo Pogacar-Vingegaard dimanche prochain. Celui qu'il attend depuis si longtemps.
« Maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur la course de dimanche... »
A l'arrivée du chrono, Evenepoel a d'ailleurs immédiatement tourné son regard vers dimanche prochain, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis super heureux d'avoir pu gagner ce nouveau titre. Ce n'était pas facile car le vent était très violent, il était soit de face ou soit de côté. Dans ces conditions, c'était compliqué de contrôler le vélo et d'aborder les virages convenablement. Au final, j'ai essayé de me faire le plus petit possible, et tout s'est bien passé. Maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur la course de dimanche. Heureusement, il y a plus de temps entre le chrono et la course en ligne (NDLR : qu'aux championnats du monde). C'est le plus grand objectif de tout mon automne, encore plus que les Mondiaux. C'est le seul de tous les championnats qui manque encore à mon palmarès. Demain je vais me reposer, puis je vais reprendre l'entraînement pour être prêt pour dimanche. J'irai voir le parcours pour faire une reconnaissance dans les prochains jours, les paysages sont magnifiques. J’ai hâte ».